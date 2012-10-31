洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
山西女医生被连刺数刀 医生公务外出被认为冷漠
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 央视 2016-11-29 14:27
分享到：

　　原标题：山西长治暴力伤医事件：医生中九刀施暴嫌疑人被立案侦查

　　11月22日上午10时许，山西省长治医学院附属和平医院一名女医生在会诊途中，突然遭到一名男子持刀袭击，被害人身遭9处刀伤。这名医生为何会遭人连刺数刀？央视记者日前前往山西长治进行调查。

　　在和平医院监控室内，记者看到了事发时的监控画面。22日上午，医生申雯从传染科大楼走出，而另外一个监控视频则拍摄到了患者家属彭某正走向传染科大楼。

　　监控记录伤医过程伤者脱离危险

　　随后，隐约可以看到两个人的身影。彭某在遇到医生申雯的第一时间，立即将申雯推倒在地，并连刺数刀。

　　24日下午，在经过两天的抢救后，医生申雯暂时脱离了生命危险，她向记者简单回述了事发时的情况。

　　申雯：看见我的一个病人的家属，我就和他打招呼，他没有表情，到了我跟前忽然一刀上来，就拿刀狠扎我。我当时有点莫名其妙的，然后反应了一下，我就和他去抢刀。我把刀柄给抢下来，他那个刀可能质量不太好，然后他就掐我的脖子。

　　整个过程持续了30秒左右，随后彭某被一名医院的保安拉开。

　　申雯在摆脱彭某后，立即跑回了传染科大楼，大楼内部的一段监控视频可以看到，申雯的制服上有多处血迹。随后申雯立即被送往急诊科手术室进行抢救。

　　医院：施暴者为患者家属

　　当天上午11时左右，嫌疑人彭某投案自首。那么，作为患者家属的彭某，为什么要对治病救人的申雯医生连刺数刀呢？

　　事发前6天嫌疑人带女儿转院治疗

　　由于彭某已经被警方刑事拘留，案件还在进一步调查，记者无法采访到彭某。记者从和平医院了解到，16日的下午，彭某带着四岁的女儿转院到和平医院，而申雯就是孩子的主治医生。初步诊断孩子为手足口病和扁桃体炎，要求进行腰椎穿刺术，来确定是否有脑炎并发症。

　　申雯：彭某就说我们就是要观察，说要影响孩子生命，他也不干，就是观察。

　　患者家属：事发因不认同医生治疗

　　经过医生的解释，彭某同意了对孩子进行腰椎穿刺术。进行完腰椎穿刺术，看到孩子仍然昏昏沉沉的，彭某着急了。

　　而后，医院又提出，患儿尚不能完全排除脑炎可能，病情仍较严重，建议加用丙种球蛋白静点，并短期加用甘露醇观察病情变化。彭某仍表示反对。

　　在医生们的解释下，彭某和家人最终同意实施医院的治疗方案。彭某的家人说，在整个治疗过程中，彭某和医生申雯发生了短暂的争执。

　　医生公务外出被病人家属认为冷漠

　　接下来按照医生的方案，孩子接受了治疗。但是彭某的家人说，申雯在接下来的三天都没有出现，这让他们觉得，申雯医生并不关心自己的孩子。

　　彭某的母亲：就是这个李主任，这个男的在这照看我们，过来弄弄这问一问，这三天是他，赶到星期一(21日)上了班，她来了，说退下烧了吧，退下了她说(治疗)没错吧，这不就扭转上走了。

　　申雯：后面我去开会，整件事就交给上级医生了，案发那天是我刚从太原回来，我星期六、星期天去开了两天会。

　　事发当天嫌疑人一早买刀施暴伤医

　　彭某家人称，事发前一天，彭某看到女儿精神食欲不振，认为病情没有明显好转，再联想到这几天申雯并没有出现，越想越生气。

　　彭某的岳母：彭某一晚上走过来走过去，气得他不行，气得他捣墙。我就倒了两杯水坐在上面，看他一直走过来走过去，一直到四点多，凌晨四点。

　　警方告诉记者，第二天一早，彭某便出去买了一把刀，在返回传染科大楼的路上，遇上了准备前往主楼会诊的申雯，悲剧发生。

　　患者已出院施暴嫌疑人被立案侦查

　　经过近10天的治疗，施暴者彭某的女儿已于11月25日下午出院。目前，犯罪嫌疑人彭某已被公安机关以涉嫌故意杀人罪立案侦查。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·雾霾频繁催生瓶装空气 网上代购叫价1.2元一口
  • ·“呼吸之痛”引发“耐药之疑” 权威专家解疑释惑
  • ·记者调查发现：牛肉丸无牛肉 鸭皮杂油作原料
    		•
    家装也有光污染小心“亮瞎眼”
    家装也有光污染小心“亮瞎眼”
    住建部公布30家违规房地产中介机构名单
        住建部25日在其官网公布了近期各地查处的30家违法违规房地产中介机构名单。住建部同时要求各地进一步规范房...
  • ·洛阳房产业内高端论坛在正大国际广场举行
  • ·［房产］买房后遭电话骚扰谁泄露了我的个人信息
  • ·［房产］注意啦！7个购房陷阱 分分钟毁掉你的买房梦
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 孟津吉利之间架起黄河浮桥 明日起免...
  • 陕西三人夜晚盗挖墓穴被埋身亡 两人系...
  • 大学生发明停车神器 停12辆车只占2.5...
  • “冰雪盛宴 百日狂欢”2016年奇境栾川...
  • 今后，洛阳市区市政道路全按“海绵化...
  • 中央将研究土地使用权续期 专家：续期...
  • 北魏宣武帝景陵重新开放 欢迎您免费参观
  • 7旬老太花32万买保健品 死后推销电话...
  • 影视基地道具库中现真子弹：来源未知 ...
  • 西南交大一学生遭全班联名举报 获奖资...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    叱咤风云的政要们青涩...
    韩国民众再次举行大规...
    最爱卖萌的军队：你们...
    中国空军多型战机同时...
    精彩热帖

    洛浦芦苇人像摄影

    印度新年

    黄河公园拍天鹅

    初雪刚消融 腊梅急登场
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    张柏芝花裙丸子头...

    四千年美女鞠婧祎...

    黄渤也演过大尺度的片

    杨幂冲击飞行名额
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605