原标题：山西长治暴力伤医事件：医生中九刀施暴嫌疑人被立案侦查

11月22日上午10时许，山西省长治医学院附属和平医院一名女医生在会诊途中，突然遭到一名男子持刀袭击，被害人身遭9处刀伤。这名医生为何会遭人连刺数刀？央视记者日前前往山西长治进行调查。

在和平医院监控室内，记者看到了事发时的监控画面。22日上午，医生申雯从传染科大楼走出，而另外一个监控视频则拍摄到了患者家属彭某正走向传染科大楼。

监控记录伤医过程伤者脱离危险

随后，隐约可以看到两个人的身影。彭某在遇到医生申雯的第一时间，立即将申雯推倒在地，并连刺数刀。

24日下午，在经过两天的抢救后，医生申雯暂时脱离了生命危险，她向记者简单回述了事发时的情况。

申雯：看见我的一个病人的家属，我就和他打招呼，他没有表情，到了我跟前忽然一刀上来，就拿刀狠扎我。我当时有点莫名其妙的，然后反应了一下，我就和他去抢刀。我把刀柄给抢下来，他那个刀可能质量不太好，然后他就掐我的脖子。

整个过程持续了30秒左右，随后彭某被一名医院的保安拉开。

申雯在摆脱彭某后，立即跑回了传染科大楼，大楼内部的一段监控视频可以看到，申雯的制服上有多处血迹。随后申雯立即被送往急诊科手术室进行抢救。

医院：施暴者为患者家属

当天上午11时左右，嫌疑人彭某投案自首。那么，作为患者家属的彭某，为什么要对治病救人的申雯医生连刺数刀呢？

事发前6天嫌疑人带女儿转院治疗

由于彭某已经被警方刑事拘留，案件还在进一步调查，记者无法采访到彭某。记者从和平医院了解到，16日的下午，彭某带着四岁的女儿转院到和平医院，而申雯就是孩子的主治医生。初步诊断孩子为手足口病和扁桃体炎，要求进行腰椎穿刺术，来确定是否有脑炎并发症。

申雯：彭某就说我们就是要观察，说要影响孩子生命，他也不干，就是观察。

患者家属：事发因不认同医生治疗

经过医生的解释，彭某同意了对孩子进行腰椎穿刺术。进行完腰椎穿刺术，看到孩子仍然昏昏沉沉的，彭某着急了。

而后，医院又提出，患儿尚不能完全排除脑炎可能，病情仍较严重，建议加用丙种球蛋白静点，并短期加用甘露醇观察病情变化。彭某仍表示反对。

在医生们的解释下，彭某和家人最终同意实施医院的治疗方案。彭某的家人说，在整个治疗过程中，彭某和医生申雯发生了短暂的争执。

医生公务外出被病人家属认为冷漠

接下来按照医生的方案，孩子接受了治疗。但是彭某的家人说，申雯在接下来的三天都没有出现，这让他们觉得，申雯医生并不关心自己的孩子。

彭某的母亲：就是这个李主任，这个男的在这照看我们，过来弄弄这问一问，这三天是他，赶到星期一(21日)上了班，她来了，说退下烧了吧，退下了她说(治疗)没错吧，这不就扭转上走了。

申雯：后面我去开会，整件事就交给上级医生了，案发那天是我刚从太原回来，我星期六、星期天去开了两天会。

事发当天嫌疑人一早买刀施暴伤医

彭某家人称，事发前一天，彭某看到女儿精神食欲不振，认为病情没有明显好转，再联想到这几天申雯并没有出现，越想越生气。

彭某的岳母：彭某一晚上走过来走过去，气得他不行，气得他捣墙。我就倒了两杯水坐在上面，看他一直走过来走过去，一直到四点多，凌晨四点。

警方告诉记者，第二天一早，彭某便出去买了一把刀，在返回传染科大楼的路上，遇上了准备前往主楼会诊的申雯，悲剧发生。

患者已出院施暴嫌疑人被立案侦查

经过近10天的治疗，施暴者彭某的女儿已于11月25日下午出院。目前，犯罪嫌疑人彭某已被公安机关以涉嫌故意杀人罪立案侦查。