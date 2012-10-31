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一载有巴西足球队员的客机在哥伦比亚坠毁
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网/新华社 2016-11-29 14:35
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　　一架载有巴西足球甲级联赛沙佩科恩斯球员等72名乘客的客机当地时间28日晚在哥伦比亚西北部城市麦德林附近坠毁。客机上另有9名机组成员。 　　哥伦比亚当地一家电台最新消息说，巴西球员艾伦·鲁舍尔侥幸生还，并已在邻近的拉塞哈市就医。 　　据俄罗斯“卫星”通讯社报道，哥伦比亚何塞·玛丽亚·科尔多瓦机场29日发表声明称，有6人生还。客机由“拉米亚航空公司”运营，坠机时间为当地时间28日晚10点(北京时间29日上午11点)。 　　“根据政府提供信息，哥伦比亚国家警察已抵达现场，并正动员全部可能救援，因为他们报告说有6人生还，”声明说。 　　声明还表示，机组成员在飞机从哥伦比亚安蒂奥基亚省的拉塞哈飞往拉乌尼翁途中通报过一次因动力问题导致的紧急事件。 　　此前这一机场在推特上发布消息称：“已确认注册号为CP2933的飞机上载有沙佩科恩斯球队队员。似乎有生还者。”机场方面表示，由于天气状况恶劣，只能通过陆路赶往事发区域。 　　据美联社报道，麦德林市市长费德里科·古铁雷斯29日也表示，不排除有人生还的可能性。他目前正赶往出事山区，救援队伍也在路上。 　　这架客机经停玻利维亚，乘客包括从巴西南部前往麦德林的沙佩科恩斯队队员。沙佩科恩斯队原定于本月30日在麦德林市参加南美杯决赛首回合比赛，对阵哥伦比亚民族竞技队。比赛已被延期。 　　目前坠机原因无法确定。这架英国航空航天公司的146座短程飞机在距哥伦比亚第二大城市麦德林市区50公里处的塞罗戈多地区坠毁。事发前数小时，哥伦比亚当地雷雨交加。 　　邻近麦德林的拉塞哈市市长埃尔金·奥斯皮纳告诉法新社记者：“飞机似乎用尽了燃料。”他同时表示，当地政府已派人赶往出事地点，医院也准备接收伤员。 　　哥伦比亚民航部门表示，已派小组前往麦德林的机场，处理坠机事件。 　　据了解，沙佩科恩斯球队2014年跻身巴甲，目前排名第九。上周，他们击败了阿根廷的圣洛伦佐队，闯入南美杯决赛。(新华社) 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
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