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女子深夜回家失联 监控非本人驾驶车辆出现异地
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国网 2016-11-29 14:26
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　　原标题：东营女子深夜失联监拍奥迪现河北非本人驾驶

　　图为岳女士驾驶的奥迪汽车

　　图为失联的岳女士(岳女士丈夫供图)

　　行驶图

　　齐鲁网11月28日讯(记者张晓博董晓爽)东营市利津县汀罗镇岳女士27日晚回家途中失联，近六个小时后，岳女士驾驶的奥迪汽车被拍到出现在河北省沧州市。岳女士丈夫曲先生向齐鲁网记者确认，目前，妻子已经失联近24个小时。

　　曲先生介绍说，自己和妻子平时居住在东营市利津县。正常情况下，在东营上班的妻子应该在晚上9点30分左右下班后，10点多钟就可以回到利津的家里。但直到28日0点以后，妻子仍未回家，曲先生多次拨打妻子的电话，始终无人接听。

　　曲先生告诉齐鲁网记者，妻子平时都是坐公交车上班，27日当天，因为回老家随礼，才开着家里牌照为鲁ELD667的白色奥迪Q5越野车返回了工作单位。按照惯例，她应该经由北二路走利津黄河大桥回家，但根据家属拿到的监控画面显示，28日凌晨12时20分左右，妻子驾驶的汽车，出现在了离日常行车线路有20分钟车程的东营区龙居镇麻湾浮桥附近。

　　曲先生说，随后，凌晨1时许、凌晨4时许，妻子的奥迪汽车先后在滨州市无棣县、河北省沧州市海兴县被发现。曲先生非常肯定地告诉齐鲁网记者，通过拍摄到的监控画面看，驾驶汽车的，并非她爱人本人。

　　曲先生说，事发前，妻子未出现过异常情况。事发后，他向妻子的同事了解情况，也未发现过妻子有异常情况。

　　目前，曲先生和家人已经赶到河北省沧州市，也已经向东营、沧州两地警方报警。

　　来源：齐鲁网

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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