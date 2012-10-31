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女子婚后皮肤变糙长胡须 经查系卵巢多囊或不孕
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 扬子晚报网 2016-11-29 14:29
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　　原标题：女子变“女汉子”皮肤变糙长胡须原来这是病

　　小伙伴们有木有发现~~

　　在你们的周围，除了经常有“萌妹子”出现外，还能遇到“女汉纸”。

　　因为太man了，她们平时总是给人一副“姐Hold得住全场”的气势！

　　近日，扬州也出现一位这样的“女汉纸”。27岁的她结婚4年了，不仅一直没有怀上孩子，经期也不正常，皮肤发黑、变粗糙、体毛增多，连嘴角上都长出了小胡须……

　　婚后变“女汉子”

　　月经不规律，嘴角长胡须

　　小晓(化名)是扬州人，今年27岁，结婚已经4年，前两日，因为一直怀不上孩子，到苏北医院妇科就诊。

　　“医生啊，我感觉自己越来越男性化了。”小晓一坐下来就跟医生诉苦。近几年来，她逐渐变胖，颈部皮肤变黑变粗糙，脸部毛孔还变大，“青春痘”也变多了。

　　“那你的月经是不是不太规律？”苏北医院妇科主任医师尹香花问。

　　“是啊，经常不准时，有时候能迟两三个月，去年一段时间半年才来了一回。”“我从青春期开始月经就不规律，都习惯两三个月来一次了。”小晓说，当时就出现月经稀发、痤疮、体重增加等症状，但她觉得是青春期正常表现，就没就医，婚后也习以为常，未加重视。

　　“最让我苦恼的就是这个了！”小晓连连点头，“夏天我都不好意思穿短袖和裙子，因为胳膊、腋窝、腿上汗毛特别多，跟男人似的。嘴角还有小胡须，我老公经常能见到我用刀片刮嘴角小胡须，或者刮腿毛，他老说我很‘爷们’。”

　　多囊卵巢综合征

　　年轻女性多发，易致不孕

　　在医生的建议下，小晓做了激素测定和B超检查。检查结果出来，尹香花发现其卵巢多囊、卵巢体积增大、并且存在高雄激素血症。这是典型的多囊卵巢综合征，最大的坏处，就是会导致不孕。

　　什么是多囊卵巢综合征？

　　资料图

　　资料图

　　尹香花解释，多囊卵巢综合征是由于内分泌功能紊乱引起的一种常见疾病，发生率占生育年龄妇女的5%-10%。一般来说，老百姓对它最常见的认识也就是引发月经问题、容易长痘、会影响怀孕等。

　　其实，多囊卵巢综合征易引发一系列健康隐患。因为该症有排卵障碍，所以怀孕的几率较正常妇女要减少，一旦怀孕，又容易自然流产。

　　“门诊上经常能接诊到这类女性，特别是20多岁的年轻女孩。”尹香花介绍，许多女性因为不孕或复发流产才来就医，从而检查出多囊卵巢综合征，往往有的患者病史能追溯到青春期，但她们从未到医院检查治疗过。

　　不良生活习惯会诱发

　　女同胞们别熬夜，多运动

　　专家分析，在遗传学的角度上，多囊卵巢综合征是一种多基因遗传性疾病。在环境因素中，可能的致病原因包括：宫内高雄激素、出生体重、营养与生活方式等等。“例如，不合理的生活方式可以诱发多囊卵巢综合征。”尹香花举例，高度紧张的工作生活节奏、压力过大、熬夜或昼夜颠倒、缺乏运动、不合理的膳食等，都能引发该疾病。

　　“多囊卵巢综合征的危害很大，早期诊断和治疗相当关键。”对于青春期女性，当出现月经紊乱、肥胖、多毛、痤疮等危险信号时，需提高警惕，及时就诊，进行必要筛查，“如果在发病早期就开始治疗，病症会有明显改善。”

　　　[延伸阅读]

　　如何辨别多囊卵巢综合征？

　　1有男性化表现

　　有些女性可有面部、背部痤疮，甚至乳房、腋窝、身体中线部位可出现过多的毛发。

　　2肥胖

　　据妇科医生介绍，有时候遇到的多囊卵巢综合征患者的突出特点是外表不胖，体重指数甚至不到23，但腰围粗，腰臀比超标。通常患者的腰围大于80厘米，腰臀比大于0.85。

　　3月经失调

　　经期不正常，血量明显减少，可能还会出现短暂停经的情况，甚至还会出现更加严重的症状，如每个月的经期相差很大、月经不稳定、交替出现等等。

　　4不孕

　　多囊卵巢综合征最显著的特征是无排卵。由于没有排卵，所以卵巢只分泌雌激素和雄激素，而不分泌孕激素。

　　5可产生诸多并发症

　　由于多囊卵巢综合征兼具代谢性疾病的特点，很可能合并糖尿病等多种内科疾病，还可能有高血压、脂肪肝、冠心病等多种疾病。

　　既然多囊卵巢综合征，是由于内分泌功能紊乱引起。那么，要想避免出现内分泌失调，该如何去做呢？

　　1适当运动

　　运动能减少压力，改善睡眠习惯，对减少过量的激素有帮助。呼吸、出汗、月经、排尿、排便是机体减少毒素的5种方法，每天至少散步30分钟也会有意想不到的效果。

　　2良好睡眠

　　如果每天可以保证8小时良好睡眠，对内分泌正常有帮助。这是由于睡觉时机体会产生荷尔蒙。

　　3放松身心，从而控制情绪

　　调节内分泌的一种方法就是保持愉快、乐观的情绪，保持平和的心态。女性特别要重视放松身心，减轻心理压力，克服焦虑、紧张等不良情绪，努力提高自我控制能力，防止惊、恐、暴怒、过度悲伤等一切不良精神刺激。

　　4进行饮食调节

　　在饮食方面，搭配要合理，蔬菜、水果要多吃，少吃油腻与刺激性食品，从而调理内分泌失调。女人饮食调理不可挑食、偏食、厌食，特别是减肥的女性更要注意合理饮食。

　　5合理饮水

　　水可以帮助机体有效排泄激素的代谢产物。女性要尽量少饮用咖啡型饮料，因为会刺激肾上腺产生更多的皮质醇，增加疲劳、担忧和其他症状。

　　来源：扬州晚报

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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