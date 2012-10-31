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德95岁“奥斯维辛会计”被判四年徒刑 曾协助屠杀30万人
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-11-29 11:09
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　　中新社柏林11月28日电 德国联邦最高法院当地时间28日确认，吕内堡地方法院此前对现年95岁的前纳粹分子奥斯卡·格勒宁所作出的四年有期徒刑判决有效。奥斯卡·格勒宁被指控曾为集中营屠杀30万人的行为提供协助。

　　被称作“奥斯维辛会计”的奥斯卡·格勒宁曾经在当时的奥斯维辛-比克瑙集中营负责清点那些被遣送至此的受害者财物，再将值钱的部分送交给柏林的纳粹总部。据控诉的内容，他一部分时间里也负责在火车站台进行人员接收，并以一种“令人生畏”的方式将集中营里新来者逃跑的念头“扼杀在萌芽状态”。

　　德国联邦最高法院确认，奥斯卡·格勒宁以其行为持续地支持了“以屠杀为总体目的的集中营体系”。奥斯卡·格勒宁被指控截止到1944年共协助进行了对30万人的屠杀，这些受害者主要是来自匈牙利的犹太人。

　　德国媒体表示，德国最高法院这一决定具有历史性意义。德国电视一台指出，在长达数十年时间里，大量为集中营工作过的看守人员逃过了制裁。2009年，德国法院曾对Jon Demjanjuk的案件进行了审理，他曾作为波兰境内集中营的看守协助进行了对2.9万人的屠杀。但在2012年，就在对其作出宣判前，91岁的Jon Demjanjuk已经去世。

　　在奥斯卡·格勒宁的最终判决后，其他仍在世的纳粹集中营帮凶将有望接受迟到的审判。

　　至于奥斯卡·格勒宁是否将入狱服刑，需要视乎其健康状况而定。如果检察官认为奥斯卡·格勒宁身体条件无法入狱服刑，则他将在家度过刑期。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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