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镇纪检书记打断农民四根肋骨 至今仍在上班工作
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-11-29 11:31
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　　原标题：新京报评论丨“镇纪检书记打断农民四根肋骨”不能没了下文

　　近日，据旅游商报报道，延安市安塞区招安镇王窑村农民杨万军称，自己遭安塞区招安镇政府纪检书记瓮某殴打入院，四根肋骨骨折，一颗牙齿脱落，眼睛被打视力模糊，全身多处擦伤，目前住院两周了。

　　但旅游商报记者了解到，目前瓮某仍在工作。当地派出所办案民警称案件正在调查当中，进展过程不便透露。被打的农民杨某及家属对案件进展也是不得而知。

　　按照我国刑法第九条规定，眼睑、眼球等损伤影响面容或者功能的，或损伤致视力减退并达到一定程度的，即构成轻伤；第三十三条规定，肋骨骨折(一处单纯性肋骨线形骨折除外)也构成轻伤。

　　如果杨万军所述属实，他至少应该为轻伤，至于翁某的行为，不仅要给予杨万军赔偿，依据我国刑法第234条，这已经涉嫌构成故意伤害罪，即使按轻伤认定，也应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

　　然而事情已经过去了二十多天，距离记者采访也已经过去了十几天，翁某竟然还在上班工作，不仅疑问百出，更匪夷所思。而当地警方的“进展过程不便透露”，也让人摸不着头脑，这样一起简单的冲突事件，有什么不便透露的？

　　反倒是，翁某的“逍遥”和当地警方的暧昧，让人感觉有说不出的猫腻，有大事化化小、小事化了的嫌疑。

　　杨万军之所以被打，据称是因为违规放牧，但即使真的违规，作为镇纪检书记兼禁牧组组长，怎么能采取殴打的“执法”方式呢？事实上，如果伤情真如杨万军说的那么严重，这哪里是在执法，分明是在违法犯罪。

　　法律面前，人人平等。即使是一镇纪检书记，也不应逍遥法外，而且，更应知法守法、执法守法。此事绝不能没了下文，无论真相是什么样，都应照章办事，依法处理。

　　文/王磊

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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