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中学校长受贿140万获刑 让小学文化妻子当老师
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 扬子晚报 2016-11-29 14:31
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　　原标题：妻小学文化当老师，子冒名读大学他这个校长，也是伪造学历骗来的

　　1962年出生的徐州丰县人邢道乾，在教育界有“救火校长”之称。2007年，他通过全省公选，担任淮安市原洪泽中学校长(副处级)。

　　没人想到，邢道乾不但本人学历造假，还通过伪造证件，让只有小学文化的妻子顺利入编教师队伍，更让儿子冒名顶替上了大学。就是这样一名“假”校长，利用职务之便受贿140余万元，从学校收取的学生学费、择校费、代办费等公款中挪用450万元借给房产公司使用，终因受贿、挪用公款而一审获刑12年。

　　这一家三口有多假

　　邢道乾

　　●真实学历：大专

　　●改头换面：伪造江苏教育学院函授本科学历参加公选并上任

　　邢道乾妻子

　　●真实学历：小学

　　●改头换面：拥有徐州师范大学地理系专科学历、中教一级职称，以高层次人才配偶安置名义进入事业编制

　　邢道乾儿子

　　●造假路径：花3000元买下安徽考生录取通知书，填写虚假学籍，伪造高校录取登记表和假身份证，顶替上学获本科学历

　　东窗事发

　　“救火校长”多次被举报学历造假

　　邢道乾1962年2月出生，徐州市丰县人，先后任丰县刘桥中学、育英中学、欢口中学校长。邢道乾把育英中学和欢口中学办成了远近闻名的学校，在教育界素有“救火校长”之称，2007年通过全省公选出任洪泽中学校长。

　　走马上任后，相关部门却不断接到群众举报邢道乾在管理和经济方面的问题。淮安市纪委调查的公开资料显示，2007年邢道乾报名参加公选时，提交的本科学历证书是江苏教育学院函授本科，与现有档案中2008年取得东北师大网络教育本科学历不符。

　　邢道乾妻子严某的档案显示，2009年，严某由丰县欢口中学调入洪泽二中任地理教师，一天课没上过，直接借用至洪泽中学。然而，在全国教师资格认证网查询其教师资格证编号，发现证号根本不存在。

　　邢道乾的儿子邢某档案显示，2010年毕业于安徽理工大学，大学四年使用名为“王飞”，生父、生母栏为安徽人王某、李某，养父母栏填的是邢道乾及妻子。2011年，考入洪泽中学工作后，档案又改为邢某，父亲栏改为邢道乾。再调阅“王飞”户籍资料，让人触目惊心：2006年“王飞”户籍迁入安徽理工大学，其生父母王某、李某及弟弟、妹妹全部死亡。

　　真相大白

　　这家三口人，就没一个是“真”的

　　办案人员带着诸多疑问，在江苏、安徽、山东等三省五地，会同当地纪委查阅相关档案，终于还原了邢道乾造假的轨迹，同时揭开了这个“救火校长、公选能人”的假面具——为自己伪造学历骗取县处级职务、为其妻伪造档案骗取教师编制，为其子伪造身份冒名顶替上大学并骗取事业编制。

　　公选时只有大专学历

　　2007年8月，因洪泽中学连续几年高考录取率位列淮安市倒数第一，洪泽县委在征得淮安市委同意后，面向全省公选洪泽中学校长。

　　邢道乾报名参加公选时的最高学历为专科学历，并不符合公选简章的本科学历要求。邢道乾伪造了江苏教育学院函授本科学历，其档案中的东北师大本科学历，为公选校长一年后才取得。

　　资格审查时，负责初审的洪泽县工作人员未发现邢道乾本科毕业证书系伪造，考察时，考察组人员未发现邢道乾档案中缺少本科学历材料，导致邢道乾顺利当选。

　　做勤杂的妻子当上教师

　　邢道乾妻子严某仅小学文化，一直从事勤杂工作。2009年，邢道乾向洪泽县委提交申请为严某“重建档案、恢复工作关系”，谎称其妻在徐州丰县为正式教师，因跟随邢道乾到洪泽被丰县教育局除名，档案无法调取。

　　经洪泽县编委会议研究同意，相关部门以高层次人才配偶安置名义为严某重建档案，安排进洪泽二中事业编制。在此过程中，邢道乾为严某伪造徐州师范大学地理系专科学历、教师资格、中教一级职称等证书。洪泽县人社局、教育局经办人员在明知证件虚假的情况下，依然为严某建立假档案，伪造电话考察记录，使严某入编教师队伍。

　　儿子冒名顶替上大学

　　2006年，安徽考生王飞被安徽理工大学录取，因家庭原因放弃入学。相关部门查明，王飞户籍资料显示的4名家庭成员全部死亡，是其家庭为争取矿山补偿偷办的假户头。

　　邢道乾得知后，花3000元买下王飞录取通知书，填写虚假学籍，伪造高校录取登记表和假身份证，让其子邢某顶替王飞在安徽理工大学就读四年，获取本科学历。2011年，邢道乾借洪泽中学公开招聘之机特设岗位，未经笔试、面试等环节，让邢某取得洪泽中学教师编制。2012年5月，邢道乾又通过关系为其子假“王飞”办理了落户手续，后改回邢某原名。

　　事还没完

　　10年受贿149万，挪用公款450万

　　经法院审理查明，2005年至2015年间，邢道乾利用担任江苏省丰县欢口中学校长、江苏省洪泽中学校长的职务便利，在工程承揽、资金支付、工程验收、项目帮办等方面为他人谋取利益，先后收受他人所送的财物，共计价值人民币149.54万元。

　　2013年6月至2014年9月，邢道乾利用担任洪泽中学校长的职务便利，个人决定以洪泽中学名义，安排洪泽中学相关人员从学校收取的学生学费、择校费、代办费等公款中分5次提取450万元，借给淮安某房地产开发有限公司经营使用，并谋取个人利益。

　　今年11月，邢道乾因受贿与挪用公款罪被淮安市中院判处有期徒刑12年，并处罚金50万元。邢道乾妻子严某从事业单位清退，其子邢某被开除党籍、取消本科学历、从事业单位清退。对洪泽当地11名因工作失职或配合造假的干部予以问责或党纪政纪处理。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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