虽然现在捐精的年轻人越来越多，但合格率却难令人满意。图为山西太原的捐精者。

原标题：英媒：年轻人的精子质量下滑阻碍中国提高生育率

英国《金融时报》11月28日文章，原题：中国生育率下降正逢精子危机中国提高出生率的努力将面临严重挑战，因为研究显示，年轻人的精子质量急剧下滑。

一项历时超过15年的研究发现，湖南不到1/5的年轻捐献者精子合格，而2001年的合格者超过一半。当地媒体报道说，湖南并非唯一一个合格捐精者缺乏的省份。有报道称，河南一家精子库决定放弃对捐献者的身高和教育水平要求，免费为捐献者储存30年，以弥补精子不足。

中国的人口正在迅速老龄化，随之而来的是年轻劳动力短缺和养老金出现危机预警，但是其生育率依然呈下降趋势，从1965年的6.4降到1979年的2.8，而这一年中国开始实行一胎政策。虽然去年一胎政策终止，但决策者借此提高生育率的愿望又遇阻，因为很多中国夫妇不愿意生二胎。

从事湖南精子研究的人员表示，捐献者的生殖健康下降缘何如此之快，依然没有清晰的解释。他们认为，环境污染加剧，比如食品和水污染，可能是原因之一。不过，世卫组织发言人表示，“男性生殖健康会受到多种复杂因素的影响”，包括生活方式、环境和伴发疾病，“需要进行更多研究”。(作者杨缘、哈德森·洛基特，传文译)

图为青少年参观国内最大人类精子库——中信湘雅人类精子库。根据该库的数据，2008年精子库入库合格率为41%，而今年前9个月仅19.4%，不到8年前的一半。

国内最大人类精子库数据：入库精子合格率仅为19.4%

10月28日是第17个世界男性健康日，今年的主题是“关爱下代健康，关注男性不育”。根据国内最大人类精子库——中信湘雅人类精子库最新统计数据，该院近年来精子库入库合格率呈持续下降趋势。2008年精子库入库合格率为41%，而今年前9个月仅19.4%，不到8年前的一半。

精子库中的精子，主要用于不孕不育夫妇的治疗。今年以来，随着全面二孩政策实施，中信湘雅人类精子库精子使用率也同比有所增长。

打开液氮储存罐，一股白雾喷涌出来。中信湘雅人类精子库技术人员黄秀海和同事将10月25日新采集的精子陆续放入。这些精子，将在零下196摄氏度的环境里被冷冻保存，直到有使用者出现，再将其解冻，投入到繁衍任务中。

10月25日，中信湘雅就有90位学生前来捐精或复查，其中新来的学生和复查的学生有52位，但合格的只有11位。

中信湘雅生殖与遗传专科医院精子库，数据显示近年来该院精子库入库合格率呈现明显下降趋势。

精子库中目前库存15万份精子中，有自愿捐献的，也有为自己储存一份“生殖保险”的。而大学生是捐精志愿者的主体。

2015年，中信湘雅曾对外发布一组数据，显示近年来该院精子库入库合格率呈现明显下降趋势。

卢光琇介绍，精子库记录显示，2006年合格率为45.9%，2008年为41%，2010年-2013年基本在30%-40%之间波动，到了2014年降至17.9%，2015年为17.7%，到了2016年1-9月略有上升，但也仅有19.4%，不到8年前的一半。

国家卫计委制定的供精标准为精子1.5ML以上，精子密度要大于6000万/ML，且有活力的精子要大于50%。“而这些不合格的精液样本，密度大多在2000-4000万/ML左右。精子的浓度和活动率都有所下降。”卢光琇介绍。

质量下降与不良生活习惯有关

大学生精子质量下降，与一些不良生活习惯有关。“包括抽烟、喝酒、熬夜等。性生活或手淫频繁也会导致精子质量下降。”中信湘雅副院长范立青介绍，电脑前久坐打游戏、长期缺乏运动、饮食不规律也会导致精子质量下降。此外，环境污染等也可能导致精子质量下降。

不过，大学生精子质量下降并不代表其没有生育功能，只是达不到供精标准。“除非是无精症或严重少弱精症，才建议通过供精辅助生殖技术生育，一般而言，大多数是不影响正常生育的，因此无需恐慌。”卢光琇介绍。

被冷冻在-196℃的液氮中的精子

有人“想在这世界上留下更多后代”

“上午有个学生来捐精，他认为这是做公益，像献血一样。”10月25日，精子库技术员黄秀海告诉潇湘晨报记者，不过，那位学生的精子并不合格。

也有学生说得很直接，是为了补贴和免费的体检而来。据了解，捐献精子能获少量补贴，并以交通费、营养费的形式分次发放。捐精并非一次即可，每次检查完都要进行严格筛选，通过后再进行下一次，直到入库，约需捐献10次左右。一般捐精志愿者第一次前来，如果精子质量达标，医院还会免费为其做一系列常规体检，如血常规(感染性疾病如乙肝、丙肝等)、染色体检查等。

“还有的人是为了在这个世界上留下更多的后代。”黄秀海介绍。不过，据国家规定，为防止近亲结婚的几率发生，每个人捐献的精子只能提供给5位受用者。

为鼓励大学生参与捐精，中信湘雅免费为入库合格的志愿者提供5年生育力保存服务，也就是“生殖保险”。

中信湘雅副院长范立青介绍，电脑前久坐打游戏、长期缺乏运动、饮食不规律也会导致精子质量下降。

相关新闻：男子每天用电脑10小时99%精子畸形妻子5年不孕

34岁的王先生是个设计师，每天对着电脑工作10个小时以上，事业有成后就准备要孩子，可是几年下来老婆肚子一点动静也没有。昨天是世界男性健康日，专家提醒，长时间对着电脑的IT男、设计师已成都市不孕不育的高危人群，对于准备要孩子的男性而言，每天用电脑最好不超过4小时。

男子每天对着电脑10小时

“刚结婚时总想先打拼，孩子不急，等到事业有成想要孩子时，却发现生不了了。”王先生结婚5年，妻子迟迟无法怀孕，夫妻俩找到了江苏省中医院男科曾庆琪教授。经过检查，女方一切正常，问题出在王先生身上。原来，男方精子的密度及活力虽然正常，但精子畸形率高达99%，诊断为畸形精子症。问起王先生的生活方式，他说：“我不吸烟不喝酒，不过，由于我是从事电脑设计的，一天要用电脑10个小时以上。”无独有偶，当天同时来就诊的另一名少弱精症患者吴先生，今年29岁，他说自己在单位的监控机房工作，一天要面对电脑12个小时左右……

曾庆琪教授介绍，辐射对人体的健康已确定有明确的影响，随着电脑、手机等电子产品的广泛使用，其对男性不育带来的影响越来越受到医生的关注。大剂量的辐射可引起睾丸组织结构的改变，增加精子的畸形率，降低精子数量、精子密度等重要指标。但是，小剂量的辐射是否会引起不育，目前还没有确切的研究成果。我们日常使用的电子设备，如手机、电脑等是否会引起不育，学界存在很大的争议。但他表示，通过临床上接诊的情况来看，像王先生一样长时间接触电脑等辐射设备而不育的越来越多，因此男性平时应尽量减少与辐射源的接触，缩短与电脑的接触时间。

“对于这部分不育人群来说，要想孕育下一代，当务之急是调整生活方式，减少接触电脑时间。”曾庆琪教授告诉记者，通过制定个体化的治疗方案，改善生活习惯，减少电脑使用时间以及加强锻炼，同时使用经验方活血生精方加抗辐射中药治疗。五个后，王先生复诊时告诉医生，老婆已经怀孕了。

很多人躺床上时都会把电脑放肚子上。(图文无关)

电脑久放肚子上不利生育

随着季节转换，气温阶梯式下降，窝在床上，电脑搁在肚子上看电影、玩游戏，是不少宅男、宅女们热衷的休闲方式。日前，一条“电脑常放肚子上玩不能生孩子”的帖子在网上热传。抱着电脑玩真的会导致不孕不育吗？

“对男性而言，长期以这样的姿势玩电脑对睾丸的生精功能确实有一定影响，而且长期电脑辐射可能会导致不育。”曾庆琪教授说，睾丸对热十分敏感，睾丸产生精子过程中的适宜温度是33.5℃-35.5℃，如果经常把电脑放在肚子上，持续时间过长，电脑辐射以及其散发的热量容易导致阴囊的温度过高，加上长期躺着或者久坐，也不利于阴囊的散热，从而影响睾丸的生精能力。

他提醒男性朋友，要经常给自己的手机和电脑“放个假”，尽量控制自己不要低头去看手机。电脑可以设置定时待机休眠，大约上网两小时就应该休息，到室外或空旷地放松身体。对都市白领来说，熬夜与久坐是影响精子质量的两大常见生活因素，应尽量避免。

备育男性用电脑时间别太久

专家建议

曾庆琪说，精子其实是很“娇气”的，久坐会影响阴囊的散热，影响睾丸的生精能力。男性常常处于接触辐射、久坐、憋尿等状态中，使睾丸局部温度增高，从而影响生育。现如今，许多男性白领，从上午上班起就一直坐在电脑前工作，还常加班熬夜，这也是男性不育的重要原因。

目前，电脑已成为工作、生活必不可少的工具，男性该何去何从呢？对此，专家建议，育龄男性如果无法回避以电脑为主的各类电磁辐射源，那就尽量与其保持适当距离，不要将笔记本电脑放在腿上，在操作时，人体与电脑屏幕保持不少于70厘米的距离。在选购电脑时，尽可能购买辐射小的机型。想要孩子的男性，每天使用电脑尽量不要超过4个小时。