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团伙扮香客用特制粘板提包从功德箱里粘钱
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 华商网-华商报 2016-11-29 14:38
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　　原标题：功德箱里粘钱

　　

　　4名疑犯来自广西，被西安长安警方刑拘，他们在甘肃、宝鸡、咸阳、西安等地作案20余起

　　用胶纸、金属板、线绳做成“粘板”，将皮包底部刻出长方形口子，作案时将包放在功德箱上，佯装从包中取钱上香火，实际是通过包底的口子将“粘板”伸入箱中盗钱

　　华商报讯(记者张成龙摄影强军)看到西安有很多道观、寺庙香火很旺，一个4人犯罪团伙竟然伪装成香客专门盗窃功德箱里的钱。近日，公安长安分局子午派出所联合刑侦大队，打掉一个专偷“香火钱”的盗窃团伙。

　　>>“香客”功德箱旁怪异举动引怀疑

　　11月21日下午2时，长安区子午峪金仙观一位道长从大殿门前经过时，看到一名“香客”正在功德箱前驻足，姿势比较怪异。道长仔细观察发现，“香客”好像拿着什么东西往箱子里探，道长准备上前查看时，该“香客”转身就跑。其怪异举动引起道长怀疑，联想起近日金仙观发生的“功德箱”钱财被盗现象，道长立即报警。

　　公安长安分局子午派出所民警赶到金仙观查看了相关监控，只有行窃男子大概体态，并未拍到清晰面容。民警分析，金仙观上下山只有一条路，嫌疑人如果下山肯定要经过子午峪峪口，于是民警在山下进行蹲守。

　　当日下午4时许，民警发现一男子从山上往下走，该男子穿着与监控中男子很像。经盘查，该男子叫覃某国，28岁，广西人。覃某国称刚来西安不久，当日约“网友”出来爬山游玩，但对民警的进一步询问却支支吾吾，难以自圆其说。民警初步判断此人很有可能就是道观报警所称的窃贼，便将其带回派出所进一步调查，但男子始终坚称自己是游客。

　　>>一张租车票牵出4人盗窃团伙

　　就在案件陷入僵局时，民警通过宗教内部交流渠道得知，11月初，太白山一寺庙发生过类似案件，民警立即赶往该寺庙调取视频监控。经比对，当时在太白山作案的就是覃某国，民警还发现覃某国有几名同伙共同作案。

　　面对视频证据，覃某国仍不配合民警调查，对同伙情况只字不提。民警对覃某国随身物品检查时，发现一张租车票据，租车人是一名叫韦某龙的男子。结合相关监控，民警判断租来的轿车就是该团伙作案时的交通工具，韦某龙很有可能是覃某国的同伙。民警联系租车公司，发现该车租出后一直未归还，并通过车辆轨迹定位到停放大概地点。

　　11月23日，民警在韦曲一城中村内发现这辆白色轿车，判断嫌疑人应该在村里藏匿。24日晚8时许，蹲守民警将前来取车的可疑男子控制，据该男子交代，他正是覃某国团伙成员覃某子(广西人)。随后，民警在覃某子指引下，将隐匿在该村一民房中的另外两名嫌疑人覃某启(广西人)、韦某龙(广西人)抓获，并在其租住屋内查获大量外币、自制粘板等十余件涉案物品。

　　>>用特制“粘板”、提包从功德箱里粘钱

　　据4名嫌疑人交代，覃某国等4人原本相识，是广西同一个村的老乡，初中辍学后不务正业，都有过盗窃，抢劫等犯罪前科。今年年初，覃某国来到西安后，发现西安的寺庙道观很多，香火也很旺，就想到了偷“功德箱”发财致富的点子，并很快实施。刚开始覃某国是一人作案，接连几次得手后，覃某国将在广东一带打工的覃某子、覃某启、韦某龙约到西安共同“发财”，并向他们传授“手艺”。此后4人结伙作案，分工明确，一般都是两人望风、一人实施盗窃、一人开车接应。民警介绍，为方便作案，覃某国特制了一批作案工具，他用胶纸、金属板、线绳做成粘钱的“粘板”，还将一个皮包底部刻出长方形口子作为遮掩的工具。覃某国一般都会选择较为偏远的寺庙下手。作案时，他将包放在功德箱上，佯装从包中取钱上香火，实际是用“粘板”透过包底的洞口伸入箱中盗取钱币，有时附近突然来人，他还会将事先准备好的零钱拿出来投，借此掩人耳目。在金仙观，覃某国使用6张“粘板”粘走功德箱里608元。

　　该团伙已陆续交代在甘肃、宝鸡、咸阳、西安等地实施20余起盗窃的事实。目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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