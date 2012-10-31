原标题：习近平会见候任联合国秘书长古特雷斯

新华社北京11月28日电 国家主席习近平28日在钓鱼台国宾馆会见候任联合国秘书长古特雷斯。

习近平祝贺古特雷斯出任下届联合国秘书长，强调中国将坚定支持古特雷斯履行好秘书长工作职责。习近平指出，作为最具普遍性、权威性、代表性的政府间国际组织，联合国在应对全球性挑战中作用不可代替。第二次世界大战结束70多年来，世界实现了总体和平、持续发展的态势，联合国对此功不可没。随着国际形势的发展变化，各国对联合国的期待上升，赞成联合国发挥更大作用。联合国应当旗帜鲜明地维护《联合国宪章》宗旨和原则，积极有为维护国际和平与安全，持之以恒推进共同发展，特别是要落实好2030年可持续发展议程和气候变化《巴黎协定》，照顾发展中国家利益，多为发展中国家发声、办事。

习近平强调，今年是中国恢复在联合国合法席位45周年。45年来，通过保持高层往来，加强战略沟通和深化务实合作，中方同联合国合作取得了丰硕成果。中国为联合国事业作出积极贡献。中方将继续参与和支持联合国各领域合作，做联合国事业的坚定支持者、多边主义的坚定践行者，以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序的坚定维护者。要充分发挥高层交往的引领作用，通过高级别交流，带动中国与联合国的合作不断跃上新台阶，要推动我2015年宣布的中国支持联合国事业的各项举措开花结果。

古特雷斯感谢中方愿对其履行联合国秘书长职责给予宝贵支持。他表示，当今世界，中国已经成为联合国事业和多边主义的重要支柱。习近平主席出席联合国成立70周年系列峰会期间指出中国将全力支持联合国工作，并提出了一系列坚定支持联合国和平与发展事业的重要举措，令人鼓舞。中方倡议建立亚洲基础设施投资银行、积极参与联合国维和行动并斡旋解决冲突、大力支持和帮助其他发展中国家，对国际和平与发展作出重要贡献。联合国愿同中国更加密切合作，致力于维护和促进世界的和平、稳定和繁荣。

国务委员杨洁篪等参加会见。(记者 李忠发)