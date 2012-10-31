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国内一雕塑“山寨”伦敦地标 原作者：太无耻了
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 四川在线-华西都市报 2016-11-29 08:55
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　　原标题：上海一雕塑“山寨”伦敦地标原作者震惊：太无耻了

　　据英国《独立报》报道，伦敦一座标志性的雕塑“Timepiece”在中国上海被剽窃。该雕塑的原作者温蒂-泰勒(Wendy Taylor)表示感到震惊，当她看到上海黄浦江边一座雕塑的照片时发现，这和她在1973年的作品“Timepiece”简直一模一样。

　　坐落于伦敦塔桥旁的雕塑Timepiece。

　　雕塑家泰勒是从一个艺术爱好者那里得到的警告，当时对方给她发了一张照片以确认上海这座雕塑是否跟她有关系。“起初我还以为是有人用Photoshop改了背景，但仔细看后发现‘噢，我的上帝，这完全就是座复制品’”泰勒感慨“它们唯一的不同就在于上海的复制品上仰角度较大。”

　　上海黄浦江畔的“山寨”雕塑。

　　“我知道这种事情时有发生，我之前也有作品被抄袭过，他们总会说只是巧合。但这次情况不一样，简直就是明目张胆的照搬。”泰勒指责称这种行为太无耻了，中国这座雕塑是对Timepiece“完全地抄袭”，从钢圈到日晷的中央指针都是。

　　Timepiece已经在伦敦塔桥边坐落了40多年，见证了伦敦港口的历史，同时也具备日晷的功能。泰勒称Timepiece是伦敦一座让人非常熟悉的地标，也是她很私人的东西，因为她一家人多年前就是当地码头工作。

　　“它有着独特的历史，我很震惊，太无耻了”泰勒表示，她已经联系了艺术家权利组织，还有中国与英国的政府，但她担心自己对纠正这座明目张胆的复制品无能为力。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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