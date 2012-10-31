原标题：特朗普内阁总身家高达350亿美元或成美史上最富内阁

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”11月27日报道，美国政治新闻网站”Politico”报道指出，地产大亨特朗普当选美国总统后，他也在自己的富豪圈中挑选得力助手。据美国网站推测，美国新内阁成员的身家总额可能高达350亿美元(约人民币2421亿元)。

据Politico报道，特朗普宣称个人资产超100亿美元。已被提名为教育部长的前密执安州共和党主席贝琪?德沃斯(Betsy DeVos)是共和党的长期金主，家族资产高达51亿美元。

而其他可能入阁的富豪也身家极高。其中石油大亨哈罗德哈姆(Harold Hamm)身价153亿美元；投资家威尔伯?罗斯(Wilbur L。 Ross， Jr。)身价29亿美元；前共和党总统候选人罗姆尼身价2.5亿美元；前高盛银行家史蒂芬?姆努钦(Steven Mnuchin)，身价4600万美元。

此外，国务卿的热门人选，前纽约市长朱利安尼(Rudy Giuliani)也是千万美元富豪。而盛传可能担任商务部副部长的托德?里基茨(Todd Ricketts)，家族财力非常雄厚，拥有大联盟芝加哥小熊队。

据Politico估计，新政府成员的身价可能高达350亿美元，在美国历史上绝对是史无前例。相比之下，美国家庭平均收入仅5.5万美元一年。