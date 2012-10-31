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两老邻居为争风水楼道斗法:挂“照妖镜”开射灯
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 四川在线-华西都市报 2016-11-29 08:57
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　　原标题：你挂“照妖镜”我开射灯两邻居为争“风水”楼道“斗法”

　　吴婆婆家挂的镜子。

　　张孃家挂的剪刀和灯。

　　“张孃家和吴婆婆家在楼道里又‘斗法’啦，刚开始，两家的大门上贴出了‘青龙’、‘白虎’，后来竟挂出了镜子、剪刀和大灯！为了这件事，15年的老邻居吵得不可开交。年底了，还是希望她们可以开开心心的啊。我们劝了好多次都劝不下，还得请你们去做做工作！”11月25日，家住龙石路的居民向东向建设社区居委会反映了这个情况。

　　原来，门对门的老邻居，为了争“风水”，使出浑身解数，在楼道里斗起“法”来。

　　较劲你贴“青龙”我遣“白虎”

　　大家口中的张孃，名叫张萍福，今年65岁，她与对门74岁的吴英婆婆是共处了近15年的老邻居。十多年来，两家关系一直不错。“张孃家娃娃还小的时候，吴婆婆还时常帮忙照顾。”邻居向东介绍道。

　　三年前，吴婆婆老伴去世，家里又遭遇了几次波折，听说贴“符咒”可以缓解不好的事情，吴婆婆便在自己家门上贴出了绘着“青龙”的“符咒”。“从那时候起，两家人关系就不好了，平时甚至连招呼都不打了。”向东说，从三年前开始，两家人就暗地里较劲，一场“斗法”便越演越烈。

　　“我们家那段时间真是的不好，所以我才挂‘青龙’，根本没有针对他们的意思，哪晓得，没几天他们家就在对面挂出一只‘白虎’，照过去的说法，这是要冲着我们家的呀！”吴婆婆说，当时对门挂了“白虎”之后，她就生病了，所以更确定对门的做法让自己沾到了“晦气”。

　　“本来我们是好邻居，吴婆婆莫名其妙地在家门口弄‘符咒’对着我们家，这对我们家来说当然不吉利啊。”说起最初的“斗法”，张孃回忆说，她曾劝过吴婆婆多次，但吴婆婆并不接受，所以自己才会挂出一只“白虎”来还击。

　　升级你挂“照妖镜”我挂剪刀开射灯

　　所谓的“符咒”贴了近一年后，已经陈旧破损，吴婆婆便将其取下来。本以为这场“斗法”告一段落，没想到吴婆婆又在自己大门上挂了一面镜子。“很明显是个‘照妖镜’啊，这一挂肯定会把不好全照到我家。”张孃说，无奈之下，她又在自己家门上挂了射灯，同时还加了一把剪刀。

　　你挂“照妖镜”，我挂剪刀开射灯，两家人为争“风水”，斗得不可开交，路过的邻居们也感到十分不适，多次劝解仍没起作用。

　　调解两家人摘除了镜子、射灯与剪刀

　　11月25日，社区工作人员来到了吴婆婆家中做起了思想工作。“如今已经是新时代了，万事都需要讲文明，贴‘青龙’‘白虎’符、挂‘照妖镜’等行为，都是迷信的做法，因为这样引起误会，影响邻里团结就不好了。”

　　听了社区工作人员的劝说后，吴婆婆慢慢道出了事情的原委：“我贴符挂镜子并不是针对对门家的，仅仅是为了给自己家‘辟邪’！”吴婆婆接着说，其实这么长时间过去了，家里回归了平静，既然社区人员上门来，只要对门拿掉门前的灯和剪刀，她也取下来。

　　得知此情况后，社区工作人员又来到对门张孃家。张孃生气地说：“我们家什么地方得罪了对面的，整天用面镜子对着我们家？这件事我正要向你们社区来反映，请你们居委会帮我们解决。”社区人员把吴婆婆讲的话复述了一遍，并劝解张孃能理解孤身老年人的不易，先做出让步，把剪刀和灯取下来。

　　虽然都同意不再较劲，但双方谁也不想第一个把剪刀、镜子摘下来。社区工作人员为打破这一僵局，商定同时行动。随着“一、二、三”的口令，两家的剪刀和射灯、镜子终于双双摘下。

　　这两天，吴婆婆和张孃冰释前嫌，十多年的老邻居终于重归于好。

　　针对这件事情，社区工作人员说，贴“青龙”、“白虎”、挂“照妖镜”和剪刀都是迷信，邻里“斗法”换来的只是斗气，不仅影响了几十年的邻居感情，门前挂镜子，还影响了小区的环境，和现代化的都市生活很不协调。一旦邻里出现误会，需要双方沟通谅解，其实两家只是较上劲了，双方都不给对方一个台阶下，才会导致闹剧越演越烈。社区是社会和谐的基本组成，只有邻里和睦共处了，社区才能和谐，社会才能和美。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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