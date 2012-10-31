北京商报讯(记者蒋梦惟张畅)11月28日，工信部正式发布修订后的《中华人民共和国无线电管理条例》(以下简称《条例》)，再次强调任何单位或者个人不得擅自使用无线电频率，不得对依法开展的无线电业务造成有害干扰，不得利用无线电台(站)进行违法犯罪活动，非法设置使用频率和设置无线电台的处罚上限也由原来5000元提高到50万元。

据了解，近年来无线电技术日益广泛应用，截至去年底无线电台站384万个，较2010年增长43%。与此同时，频谱资源日趋紧张，无线电干扰日益增多，私设电台，特别是“伪基站”、“黑广播”问题突出。“十二五”期间，无线电管理机构共查处6500余起无线电干扰、3951起“伪基站”案件、3301件“黑广播”案件。

对此，《条例》明确，未经许可擅自使用无线电频率，或者擅自设置、使用无线电台(站)的，由无线电管理机构责令改正，没收从事违法活动的设备和违法所得，可以并处5万元以下的罚款；拒不改正的，并处5万元以上20万元以下的罚款；擅自设置、使用无线电台(站)从事诈骗等违法活动，尚不构成犯罪的，并处20万元以上50万元以下的罚款。工信部相关负责人表示，今后全国无线电管理机构还将积极配合公安等有关部门，进一步加大对“伪基站”、“黑广播”等电信网络新型犯罪的打击力度，尽全力遏制蔓延势头，使电磁环境进一步净化。