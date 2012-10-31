解决八大产权问题

中央发布完善产权保护制度依法保护产权意见

11月27日，《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》发布。引人注目的是，《意见》在多处对公众关心的土地与房屋财产问题，作了说明和安排，明确提出：研究住宅建设用地等土地使用权到期后续期的法律安排、细化规范征收征用法定权限和程序、赋予农民更多财产权利等。

焦点一：70年住宅土地使用权到期怎么办？

关键点：研究续期法律安排

文件精神研究住宅建设用地等土地使用权到期后续期的法律安排，推动形成全社会对公民财产长久受保护的良好和稳定预期。

专家解读北京大学法学院教授常鹏翱认为，《意见》尊重并回应了民意，传递了一个重要信号：既然研究的是续期的法律安排，并强调形成受保护的良好和稳定预期，那么就意味着，对于个人住宅土地使用权到期后政府会收回的担心是不必要的。

今年4月，温州房屋20年土地使用权到期事件引发社会高度关注。国务院1990年发布的《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》中明确，土地使用权出让最高年限按用途确定，其中居住用地70年、工业用地50年、商业旅游娱乐用地40年、其他或综合用地50年。从全国范围内来看，大部分住宅的土地使用权年限都是70年。公众关注，不论是最高年限70年，还是低于这个年限，到期了该如何续期呢？

中国人民大学民商事法律科学研究中心主任杨立新说，目前，关于住宅用地使用年限续期的法律依据主要是《物权法》第一百四十九条规定，“住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期”。目前的法律条文由于缺乏细则，如何“自动续期”存在不确定性，难以操作。

杨立新认为，续期问题可以从三个方面来考虑：一是不够70年的，到期后必须都续期到70年；二是70年到期后自动续期，相当于住宅建设用地使用权是一个无期限的物权，即一次取得永久使用，国家不必每次续期每次都收费；三是到期后经过自动续期变成永久性建设用地使用权之后，应当确定使用权人与国家所有权人之间的关系，可以考虑收取必要而不过高的税金，但应当经过立法机关立法决定。

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林认为，《意见》提出财产权利保护问题，实质是承认并尊重房产已经成为城镇居民重要财产权的现实。对于70年土地使用权到期后的处理，要拿出妥善的办法。《意见》尽管没有出台具体的内容，但特别重要的是，指明了要向有利于财产保护的方向进行制度设计。

专家认为，《意见》也是强化《物权法》的表现，回应了凡是重大改革都要于法有据。应当按照民主、科学、透明立法的原则，通过法律手段来细化相关规定。

焦点二：如何遏制征地与拆迁导致的矛盾？

关键点：不将公共利益扩大化

文件精神完善土地、房屋等财产征收征用法律制度，合理界定征收征用适用的公共利益范围，不将公共利益扩大化，细化规范征收征用法定权限和程序。遵循及时合理补偿原则，完善国家补偿制度，进一步明确补偿的范围、形式和标准，给予被征收征用者公平合理补偿。

专家解读宪法规定，国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地和公民私有财产实行征收或者征用并给予补偿。迟福林等专家表示，随着各地城镇化进程加快，土地矛盾日益凸显。目前，个别地方政府打着公共利益的旗号，占用和征收土地，只付出低价进行补偿，转手进行房地产开发。最终，政府和开发商攫取高额利益，而部分被征收人的合法权益没有得到保障，引发一系列群体性事件、刑事案件等尖锐矛盾，并造成失地农民等长远社会问题。

中国社科院法学研究所民法室主任孙宪忠表示，建议规定公共利益的认定引入听证程序。除了政府，利益受损代表和独立的相关专家代表也应该参加。政府部门或者其他强势的受益主体如果主张某一项目的建设是为了社会公共利益的需要，应当承担举证责任。

杨立新、常鹏翱等表示，受人关注的贾敬龙案，起因就与征地拆迁有关。

焦点三：农民宅基地权益如何保障？

关键点：落实用益物权

文件精神深化农村土地制度改革，坚持土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、粮食生产能力不减弱、农民利益不受损的底线，从实际出发，因地制宜，落实承包地、宅基地、集体经营性建设用地的用益物权，赋予农民更多财产权利，增加农民财产收益。

专家解读“这项涉及数亿农民切身利益的规定要求，是对正在实施的宅基地制度改革的衔接与明确。”中国人民大学法学院教授刘俊海等专家说，过去，农民对农房宅基地只拥有使用权，造成抵押贷款受阻，农民进城后宅基地使用权退出不畅，带来一系列问题，导致农民财产权利难以实现。

记者采访了解到，去年2月，全国人大授权北京市大兴区等33个试点县(市、区)行政区域，暂时调整实施土地管理法等相关规定，深化农村土地制度改革。其中15个试点县(市、区)承担宅基地制度改革试点任务。

“过去，宅基地制度注重保障农民住有所居的社会保障权利。而在当前城镇化背景下，大量农民进城，不少地区宅基地社会保障权利弱化，财产权利性质日益突出。”孙宪忠说，在这种情况下，需要在发挥宅基地的社会保障作用的基础上，有序赋予宅基地的财产性权利。

据了解，经过一年多的试点，不少宅基地试点县(市、区)已取得实质性进展。

刘俊海、常鹏翱等专家认为，《意见》回应了农村“三块地”的改革，提出落实宅基地的用益物权，赋予农民更多财产权利，增加农民财产收益，能够使宅基地等原来的“死资产”在一定范围内流动，最后变成“活资源”。据新华社

-权威解读

恒产有恒心

完善产权保护制度是完善社会主义市场经济体制的内在要求。完善社会主义市场经济体制，必须坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。产权是所有制的核心，保护产权是落实两个“毫不动摇”的基础。随着改革开放的深入推进，公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局基本形成，各种资本流动、重组、融合日益频繁，各类财产权都要求有完善的产权保护制度作保障。

完善产权保护制度是创造良好预期、增强社会信心的现实需要。当前，我国经济发展进入新常态，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。在社会主义市场经济条件下，要有效应对各种挑战、保持经济长期持续健康发展，必须稳定社会预期、增强社会信心。做到这一点，保护好产权尤为关键。

《孟子·滕文公上》曰：“民之为道也，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心”。

完善产权保护制度是促进社会公平正义的重要举措。公平是产权保护的核心原则。公民财产权得到平等有效保护，是社会公平正义的基本内涵和重要体现。我国经济社会快速发展，社会财富不断积累和壮大，中等收入群体日渐扩大，人们对产权安全性的要求越来越迫切。必须加强对各种所有制经济组织和自然人财产权的保护，增强人民群众财产财富安全感，营造公平公正的社会环境。据新华社