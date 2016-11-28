11月26日下午，宝鸡一企业在宝鸡市金台区陵塬宝陵村取土施工时发现一座古墓，墓穴中发现了剑及铁罐，引发村民围观。当晚，附近三村民趁无人时携带铁锹私自盗挖墓穴被墓室土方掩埋，11月27日早上，施工人员施工时发现有人被埋，立即报警，民警、消防赶到后协力将被埋人员救出，不幸的是三人已没有了生命迹象，其中两人为父子关系。

记者从宝鸡市公安消防支队了解到，11月27日8时59分，宝鸡消防新华路中队接指挥中心转警，称宝鸡市金台区陵塬宝陵村多人被困土坑内，中队立即出动两车14人奔赴现场，同时，西府天地卫星消防站一车4人也奔赴现场救援。

9时25分中队到达现场，发现一名被困人员已被西府天地卫星消防站官兵及现场民警救出。经询问现场民警及施工方人员得知，11月26日下午，施工方在此处取土时发现一座墓穴，并在墓穴中发现了两把锈迹斑斑的剑及铁罐，消息很快在附近的宝陵村、陵辉村传开，引来围观群众，施工方在现场留守至当晚21时查看现场无群众后撤离。

11月27日早上8时许，施工方到达现场作业时，发现墓穴处有一人被埋，只有头部露在外面，施工人员立即拨打110报警，民警随后联系了120急救和消防，并询问现场情况，初步了解三人(其中两人是父子关系，宝陵村人；另一人为陵辉村人)于26日晚开一辆三轮车携带铁锹等工具私自盗挖墓穴被埋。

了解情况后，消防战士立即对现场进行警戒，疏散围观群众，并利用铁锹等工具清除现场渣土，设置一名现场安全员，时刻观察上方土质情况，防止发生二次坍塌。

10时27分宝鸡消防广元路中队到达现场，消防战士利用铁锹等工具清理现场渣土，由于不知道墓穴到底通向那个方向，指挥员与现场民警商议，利用挖掘机对塌方处的大范围渣土进行清理，然后组织官兵利用铁锹等工具进行小范围清除，10时03分官兵发现第二名被埋人员，为防止铁锹等工具造成再次伤害，消防官兵纷纷徒手刨土，10时17分第二人被救出。10时28分，消防官兵发现第三人，10时33分救出，被120拉走。随后，宝鸡消防南环路中队带领搜救犬也到达现场，并利用搜救犬对现场进行再次搜索，确定现场再无被埋人员。三名被埋人员经抢救无效死亡。

目前，相关部门正在对古墓进行鉴定。(记者 鲁鹏飞)