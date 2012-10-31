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广西1米长“鱼王”遭猎杀 当地人愤怒
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 封面 2016-11-28 14:44
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　　11月22日，南宁市武鸣区灵婉湖花鳗鲡鱼王被猎杀的照片在微博上传开，残忍的事实刺激到了广西众多潜水爱好者。感到愤怒和惋惜的网友表示，必须要让偷猎者受到法律的制裁。目前，南宁森林公安及渔政部门已接到相关举报，正在调查当中。

　　潜水爱好者刘先生说，灵婉洞位于南宁市武鸣区锣圩镇坡那村的灵婉湖，是广西小有名气的潜水胜地，灵婉湖最吸引人的除了清澈的水质外，还有生活在其中的花鳗鲡，这条长约1米的鱼王，在六七年前已出现，但需潜入洞中才能看到它的身影，甚至有外地的潜水员为一睹它的风采慕名而来。

　　猎鱼者的身份，目前仍未清楚，在微信中，有网友发出了猎鱼者的露脸照片和视频，视频中，被刺穿头部的鱼王已不再动弹，地上还放着疑似鱼枪的器具。从目前流出的照片分析，潜友们确定事发地点正是灵婉湖靠小路边的洞穴，综合照片发布时间，推测此事发生在11月19日~20日之间。

　　花鳗鲡是鳗鲡类中体型较大的一种，体长一般为331-615毫米，体重250克左右，但最重的可达30千克以上。身体粗壮，腹鳍前的躯体呈圆筒，后部稍侧扁，总体看来身体延长呈棒状，很像硕大的“鳝鱼”，俗称为“鳝王”，是国家二级保护野生动物。

　　据了解，南宁市森林公安及渔政部门已经接到市民对该事件的举报，目前正在收集更多证据。至于猎鱼者的身份，目前仍未清楚。就在事情扑朔迷离的时候，11月23日，关于灵婉湖“鱼王”遭猎杀一事，广西潜水爱好者的社交网络中传出了另一种声音。

　　原来，前两天网上流传的身着迷彩潜水服男子并非真正的猎鱼者。据当事男子介绍，11月20日下午2点左右，他与几名潜友来到灵婉湖进行自由潜。他看到同行的潜友捕猎了一条长约1米的大鱼。出于好奇，就拿起了这条鱼来摆拍，可没想到会造成这样不好的影响，他对此感到懊悔和抱歉。

　　与此同时，网友又传出了另一段视频：一名身穿黑色潜水服的男子在洞中捕捉到鳗鲡并将其制服。而视频中的鳗鲡与杨先生手持摆拍的鱼长度特征相仿。网友猜测，黑色潜水服男子可能才是猎杀“鱼王”的真凶。

　　目前能确定的是，照片拍摄地点确实是在武鸣的灵婉湖，灵婉湖内天然存在着野生的花鳗鲡，但同时他们也调查到，在灵婉洞旁边几十米的地方，也有一个鳗鲡养殖场，养了两个品种，一个是花鳗鲡，一个是欧洲鳗。

　　这件事在网络上不断发酵后也引起了相关部门的注意，南宁市森林公安及渔政部门迅速介入进行调查。广西水产研究所工程师施军表示，鳗鲡小苗在采集过程中，采集过来的就是野生的。但是经过人工驯化，经过两个月它的外观没什么改变，基本上也很难判断出来。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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