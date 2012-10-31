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大学生发明停车神器 停12辆车只占2.5辆车空间
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 央广网 2016-11-28 14:45
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　　飞轮式停车机器人效果图

　　随着汽车行业的蓬勃发展，越来越多人成为了“有车一族”，但停车难却成为不少人的“心头痛”。日前，广州南洋理工职业学院机电系大三学生周裕波所在的飞轮式停车机器人项目组就发明了一款停车“神器”——“飞轮式停车机器人”，不仅解决了停车难问题，还能大大提高了设备停放安全和停车环境。

　　据悉，这款停车“神器”上个月被国家专利局授予了实用型专利。停12辆车只占2.5辆车空间

　　记者从发明者提供的模型图片看到，飞轮式停车机器人”的设计十分独特，酷似缩小版的“摩天轮”。据介绍，“停车机器人”由两个载体转盘组成，每侧载体车库上沿转盘的周边布设6个车厢，这意味着这个“机器人”可以同时停12辆车，占用的只有2.5辆车大小的空间。

　　“不同于立体停车设备直上、直下的模式这款设备，停车机器人采用全新的旋转结构与新工艺搭配技术，其封闭式车厢可以实现滚动式停车，不仅节省占地面积、提升空间利用率，还可以根据场地、客户实际需求来调整停车位置。”周裕波介绍，今年4月，南洋产业研究院举行首批基金项目启动，其研发的飞轮式停车机器人项目成功成为18项立项中的一项。项目立项后，又得到充分的师资指导和资金支持，由此也被国家专利局授予了实用型专利。灵感源自游乐场“摩天轮”

　　记者了解到，该项目组一共有4名成员，设计总监周裕波是南洋理工职院机电系大三学生。周裕波告诉记者，这个发明起源于大一时的一份机械设计作业，其灵感则是来源于游乐场的“摩天轮”。

　　“大一时，我参加了一个校企合作的订单班培训，时常要完成各种机械设计作业，在一次期末作业中，我设计的飞轮式停车机器人被老师一眼看中，并要求继续完善设计方案。”周裕波说，从大二开始，他就着手完善方案，并尝试参加各类国家级、省级机械设计比赛。

　　事实上，从一开始的概念图绘制到最终结题和获得专利授权，周裕波坦言并不容易：“由于是创新设计，很多零部件没有现成的，队员们经常一边跑五金店找零件、加工工具，一边动手做机器人构件，有些复杂的构件，还得用3D打印技术。”

　　广州南洋理工职院表示，会助力学生将专利成果转化为现实应用。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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