流传于网络的联名举报信。

被举报李某的获奖介绍。

“竢实扬华奖章”是西南交通大学授予在读学生的最高荣誉，旨在弘扬“竢实扬华，自强不息”的交大精神，传承“严谨治学，严格要求”的优良传统。用一位交大学生的话来说，“给再多的钱都换不来这个荣誉。”

而就是这个奖项，最近几天却掀起了一场波澜。11月24日，西南交大公布了“竢实扬华”奖的获奖名单后，作为获奖人之一的建筑与设计学院城市规划专业大四学生李某遭到了全班同学的联名举报，称李某利用制度漏洞，借淘宝便利发表论文、获取专利，并在举报信中列数李某品行不端、学风不正、评奖不信、对上不诚、对友不义等多项内容，希望学校严惩。

27日下午，西南交大官方回应：决定取消李某本次“竢实扬华奖章”评选资格。同时表示在评选申报工作中出现了把关不严的情况，将责成相关部门进行深刻检查和自我批评。

联名举报

全班同学指称“品行不端，学术作假”

11月24日下午，西南交大公布了“竢实扬华”获奖名单，其中关于李某，有这样的介绍：获得了国家奖学金，唐立新奖学金，创新奖学金，连续综合一等奖五次等；2015年4月至今，已经发表了论文4篇(均为第一作者)。其中一篇核心期刊，一篇EI检索，同时，一篇核心期刊(第一作者)，1篇EI论文(第一作者)，一篇国际会议论文在投。

而让李某备受质疑的，正是一篇题为《成都市中心商区建筑废弃物现状的研究》的论文，这是一篇发表在省级期刊《产业论坛》2015年第25期上的文章。网上爆料称，《成都市建筑垃圾减排及资源化利用与研究》是西南交大2011年硕士毕业生陈天杰的论文(发表于2014年)，通过“Paper pass”(注“论文检测系统”)检测，提示比对结果(相似度)总体达到了98%。

记者随后通过“笔杆检测报告单”进行查询，李某的《成都市中心商区建筑废弃物现状的研究》论文一共有3700字左右，与《成都市建筑垃圾减排及资源化利用与研究》的复制比为34.3%。这在专业人士看来，34%的复制比应为不正常。

此外，李某在获奖公示上面所提到的核心期刊和EI期刊论文，记者并没有检索到。

而流传于网络的来自“2013级城乡规划班全体同学”的举报信还透露，李某身为班长，但是并不得人心，任满一届之后，班长职务被弹劾；李某剽窃其他年级班级作业，甚至利用淘宝便利发表论文，获取专利，并表示李某有多门学科挂科。

评奖质疑

为何评选前没启动相应的核查程序

据了解，“竢实扬华奖章”的评委包括3名校级领导，教务处，对外合作与联络处，学生工作部等12名领导评委；20名学生工作干部评委；20名导师评委和60名学生评委。获得候选资格的学生还要进行5分钟的现场演讲，最终由评委们打分确定，领导评委，学工干部评委和导师评委得票数的比例占到总分的70%。这个奖项在交大人眼里是至高无上的荣誉。

2016年11月22日，西南交大的官方微信“扬华微语”对20名本科生候选人进行了介绍，李某排在所有候选人的第五位，对其个人介绍文题为“远志追梦者，破浪会有时”。24日下午2:30，图书馆一号报告厅举行了“竢实扬华”奖章本科生评选答辩会，当天晚上，学校就公布了16位获奖人的名单，其中包括李某。而正是当天的这份获奖结果，引燃知情同学的怒火。而据一名知情同学称，学校当晚就删掉了今年“竢实扬华奖”的获奖名单。目前，这份名单在学校的网站上已无法查找了。

为此，一位学生提出质疑，这个奖项的评选需要经过很多程序，学校领导，老师以及同学评委多达100多人，为什么评选前并没有启动相应的核查程序？

学校回应

启动调查，取消被举报人评选资格

11月27日，华西都市报记者多次联系西南交通大学校方负责人以及建筑与设计学院负责人，对方均答复：目前正在调查中，尚未有结果。昨日下午5点，西南交大“扬华素质网”，学生工作部(处)以“西南交通大学专项调查组”的名义发布了通报：

在接到对“竢实扬华奖章”候选人李某的举报信之后，学校高度重视，成立了专项调查组，本着严肃认真、客观公正的态度，开展了调查核实工作。经调查，李某的表现不符合《西南交通大学本科生奖励条例》第三章第七条第一款“在政治思想、道德品质、学习成绩、社会工作、体育锻炼等方面表现突出，能很好地起到模范带头作用，得到公认和好评”的规定。经西南交通大学学生奖励评审委员会研究，决定取消李某本次“竢实扬华奖章”评选资格。

但从通报上并不能看出李某不符合参评条件的具体理由。

至于举报人所提到的学术诚信问题，校方答复：已经启动了相应的调查程序，将以事实为依据，认真核查，绝不姑息任何学术造假行为。同时表示在评选申报工作中出现了把关不严的情况，学校表示歉意，责成相关部门进行深刻检查和自我批评。

记者走访

不能让“最高荣誉”被亵渎

11月27日，华西都市报记者找到西南交大李某的宿舍，但是该宿舍里没有人，后辗转找到李某的一名同学。据这位同学说，李某是东北人，1米8左右的个子。平时比较少回宿舍，偶尔大家相见，也只是礼节性的点点头，并无过多交往。在这位同学的描述中，李某不太看得起家境不好的同学，这一点与举报信中“对贫困学生冷眼相待”相符合。

李某的一名同学说，已经看到了学校的处理结果，但依然没有让同学们信服，首先调查结果中并没有明确李某被取消获奖资格的具体原因，同时认为，这种学术不诚信的学生应该受到处分。

还有一位同学说，“竢实扬华奖章”是交大学生心中的最高荣誉，即使给再多的钱也换不来，不能让这个奖被亵渎。封面新闻-华西都市报记者李寰

知道一下

竢实扬华奖章

“竢实扬华奖章”奖项设立于2004年，是西南交大学生个人最高荣誉，每学年评选一次，按照参评学生总人数的1‰评定。参评学生除在政治思想、道德品质、学习成绩、社会工作、体育锻炼等方面表现突出，能很好地起到模范带头作用、得到公认和好评外，还需要获得校级及以上荣誉称号，并至少在学术科研、文体活动、校园精神文明建设、社会工作等其中某一方面取得优异成绩，或对国家、社会、学校做出特殊贡献，为学校赢得荣誉或积极的社会影响。(内容来自西南交大官网)