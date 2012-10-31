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15岁初中女生常吃辣条产子后失踪 孩子疾病缠身
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 四川在线-华西都市报 2016-11-28 14:29
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　　原标题：15岁初中女生生子后失踪孩子被诊断为脑瘫

　　新生婴儿

　　今年四月，家住宜宾市翠屏区李庄镇南胜村的袁勤收养了初生婴儿豆豆，没想到，这之后幸福和忧虑如影随形伴随着他们。幸福的是孩子为家里带来了许多快乐，忧虑的是孩子已经四次住院治疗，并被诊断为脑瘫。更为麻烦的是，由于豆豆的生母是名只有15岁的初中生，生完孩子后消失无踪，袁勤一家至今没有完善收养手续，也无法为孩子上户籍。

　　意外惊喜：有人找上门来送孩子

　　33岁的袁勤是宜宾市屏山县新安镇龙桥村人，排行老三。因为两姐姐出嫁，家里的担子落到了她一个人身上。后来，袁勤跟着丈夫王华强，搬迁到了翠屏区李庄镇南胜村定居。夫妻俩一直想要个孩子，可是怀了三次，都因意外未能成功生育。之后去年袁父因癌症去世，家里欠了些外债。

　　2016年春节期节，同村村民唐某的同居女友赵小兰找上门，说她姨侄女怀了孩子七个多月，准备送人领养。袁勤夫妇一商量，反正自己也想要个孩子，便答应下来。唐某的母亲何正英告诉成都商报客户端记者，赵小兰于正月十四带了个十多岁的姑娘来，说是她姨侄女，怀孕七个月了，但是衣服穿得大，看不出来。

　　袁勤听说后，马上跑到唐某家，看望这个即将生产的准妈妈。这时她才知道，这个孕妇是泸州(微博微信)叙永人小芬，还是个初三的学生。“这么大的孩子，怎么就怀孕了，胎儿的父亲是谁？”袁勤回忆说，对于她和家人的疑问，小芬和她妈妈都拒绝回应。考虑到自己家的条件比唐家好，袁勤提出让小芬到自己家住，以便她全心照顾，但是小芬和家人还是拒绝了。

　　后来生完孩子小芬走了，袁勤才从别人口里得知，小芬的母亲担心胎儿发育太好生不下来，不准小芬吃有营养的东西。而何正英则告诉记者，小芬在她家两个月，只吃白米饭和土豆，不吃肉、不吃牛奶。“我发现她经常吃那些学生娃吃的辣条，就警告她说如果孩子生下来有病，我们就不要。”袁勤说，小芬这才没吃辣条了。

　　于心不忍：夫妇决心收养病孩子

　　今年4月8日，小芬在宜宾市第一人民医院产科生下一个5.2斤的女婴。孩子生下后，护士抱着孩子让小芬看了一眼。因孩子感染新生儿肺炎，并伴有生产挤压伤，头部有肿块而送到ICU救治。“小芬没再看过孩子一眼，出院后悄无声息地走了。”

　　袁琴说，考虑到自己要收养小芬的孩子，夫妇俩支付了生孩子的费用，并在医院照顾她。袁琴回忆，小芬的母亲在小芬生孩子前，并没有到医院陪护。直到生下孩子发现婴儿有病，其母亲才从叙永赶来。

　　小芬的母亲到医院后，跟袁勤闹得有点不愉快。袁勤发现孩子有病，不想继续领养。小芬的母亲便打电话给另一家人，但对方听说孩子有病，也不要。“小芬妈就说没人要算了，把孩子丢医院外面，让她自生自灭。”41岁的王华强于心不忍，他以为孩子只是患了新生儿疾病，花点钱就能治好。

　　“孩子毕竟是一条生命，怎么能说丢就丢了呢？”做泥工手艺的王华强收入还算不错，花点钱给孩子治病，他还花得起。最终，两夫妻还是决定收养孩子，并给孩子起了个小名叫豆豆。

　　袁勤夫妇其实非常喜欢这个孩子，刚刚满月，她就带着孩子去拍了一套写真，做成了精美的像册，又花费近千元，用豆豆的胎发做了一幅生肖画。在当地农村，即使是亲生的孩子，也少有父母愿意花费这样的“闲钱”！

　　深陷困境：再难也要把孩子养大

　　豆豆的到来，为家里带来不少乐趣，袁勤从工地上辞工，在家专门带孩子。而王华强则更卖力地干活，因为豆豆每月近两千元的开销，让家里压力陡增。今年六月，袁勤邻居家也生了个孩子，袁勤便经常推着豆豆和邻居的婴儿一起散步。慢慢地，袁勤发现两个婴儿不一样，豆豆的反应能力明显比小两个月的婴儿弱。

　　到了秋冬季节，豆豆开始接连生病。10月31日，豆豆开始剧烈咳嗽，被医院诊断为支气管肺炎、精神运动迟滞，入院一周至11月7日出院。两天后的11月9日，豆豆再次入院，被诊断为轮状病毒肠炎并轻度失水、心肌损害，住院至11月16日才出院。

　　就在一家人刚刚喘过气来时，11月22日，豆豆再次患病入院，被宜宾市第二人民医院诊断为支气管肺炎、胃肠炎、高钾血症及脑瘫，直撞送进了重症监护室。“医院已经确诊为脑瘫，只是需要到更高一级的医院，对脑瘫的程度进行评估。”袁勤告诉记者，这个结论对他们来说，是最大的打击。

　　袁勤说，由于小芬生完孩子就离开了，联系未果。他们没有办理合法的收养手续，这导致豆豆至今无法入户籍，正常孩子可以享受的医疗保险，豆豆也无法享受。“现在治费花了四万多，今后可能也是个无底洞，如果没有医疗保险报销，家里将无力承受。”但袁勤表示，无论面临多大困难，她都会努力想办法把孩子养大。

　　成都商报客户端记者罗敏

　　来源：成都商报

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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