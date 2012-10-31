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为防禽流感蔓延 荷兰阿姆斯特丹19万只鸭被宰杀
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-11-28 09:49
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　　中新网11月28日电 据外媒报道，在荷兰阿姆斯特丹以东70公里的小村庄比丁乌森发现一例病毒后，那里六个农场养殖的19万只鸭子被宰杀。

　　目前在丹麦、瑞典、德国和芬兰都被报爆发了传染性极强的H5N8禽流感病毒株。荷兰政府尚未发布他们发现的病毒种类。

　　荷兰当局表示，他们正对事发当地方圆三公里的所有农场进行禽流感检查，并发布禁令，禁止在半径10公里内转运各类禽类产品。

　　禽流感是一种在禽类和野生鸟类中发病的传染性疾病。

　　H5N8病毒株于2014年初首次在韩国发现。此后这类病毒蔓延至日本、北美和欧洲，在2014年秋季和2015年春季引发上述地区家禽农场爆发禽流感。

　　科学家们上周说，对长距离迁徙的鸟类进行监测，能为禽流感爆发提供早期警报。

　　研究人员们表示，从亚洲迁徙到欧洲、和途径北冰洋到北美的鸟类通常携带禽流感病毒。

　　禽流感的主要传播途径多来自与这些野生鸟类的接触，以及遭受它们粪便污染的物品。大多禽流感病毒不会传染给人类。

　　但由于接触活的、或死去的家禽被直接或间接传染，至今已经有数百人死于H5N1禽流感病毒。

　　但目前并没有证据证明，禽流感会通过规范烹制好的食物传播给人类，也没有任何人类被传染H5N8的病例。

　　世界卫生组织称，目前还不能排除人类不会被传染H5N8的可能。该组织称，基于“有限的信息”，这类病毒传染给人类的可能性很低。

　　该组织建议：

　　要避免和患病或死去的家禽、野生鸟类以及其它动物接触。如有发现，必须马上报告。

　　要用肥皂或适当的消毒剂洗手。

　　注意食品安全和食品卫生。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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