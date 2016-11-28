原标题：“军人”习近平

作者：李建广

和所有热爱这个国家的普通百姓一样，他看到自己国家曾经落后挨打的场景就痛彻肺腑。

他从少年时代就形成了对军队的真挚感情。他说，军队根本职能是打仗，准备打才可能不必打，越不能打越可能挨打，这就是战争与和平的辩证法。

过去一年间，从西南内陆，到东北边疆再到西北大地，很多军营中都留下了他的足迹；从成立新的军种，到机关整编再到战区的划设，都能看到他辛劳的身影。

他，就是“军人”习近平。

这是1979年，在中央军委办公厅工作时的习近平。

1、“我经常看中国近代的一些史料，一看到落后挨打的悲惨场景就痛彻肺腑！”

“从小我就较多接受了我军历史的教育，亲眼目睹了我军很多老一辈领导人的风采，从少年时代就形成了对军队的真挚感情。后来，我在军队工作几年，到地方任职后也时时关注着军队建设，经常同军队的同志打交道。”习近平与军队的这种不解之缘，使他对军事的重要性有着更深切的体悟：“军事上的落后一旦形成，对国家安全的影响将是致命的。”

在他看来，当前世界主要国家都在加快推进军队改革，在这场大潮中，谁思想保守、固步自封，谁就会错失宝贵机遇，陷于战略被动。

他还有更深一层的忧患，“我经常看中国近代的一些史料，一看到落后挨打的悲惨场景就痛彻肺腑！”谈及百余年前的甲午战争，他更是将其形容为“剜心之痛”。

“决不让历史悲剧重演。”就在当选中央军委主席当天，他向全军提出了“能打仗、打胜仗”这个简明有力的要求。此后，中国国防和军队改革逐步走向深水区。

2015年11月24日至26日，中央军委改革工作会议召开，包括军兵种管理、作战指挥体制、裁减员额等在内的一大批改革举措出台。

这一年，中国军队“脖子以上”的改革初见成效。我们解决了一些多年来想解决但一直没有很好解决的问题，解决了许多过去认为不可能解决的问题，实现了军队组织架构的一次历史性变革。