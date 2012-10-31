洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
华北黄淮霾将再遭“霾伏” 全国大部雨雪暂歇
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国天气网 2016-11-28 08:43
分享到：

　　原标题：华北黄淮霾又起全国大部雨雪暂歇

　　中国天气网讯 近期，冷空气与霾展开“拉锯战”，昨天(27日)，北京、天津等地在冷空气助力下迎来蓝天，但28-30日华北、黄淮等地又将遭遇“霾伏”，局地有重度霾；同时，全国大部地区雨雪暂歇。

　　华北黄淮又陷“霾伏”局地重度霾

　　近期，冷空气与霾展开“拉锯战”，两者此消彼长。24日至26日早晨，北京南部、天津西部、河北中南部等地达到重度霾，最低能见度不足500米。最严重时段北京地区PM2.5峰值浓度达250~300微克/立方米左右，局地超过350微克/立方米，河北中部PM2.5峰值浓度达400~490微克/立方米。昨天，北京、天津等地在冷空气助力下迎来了蓝天。

　　27日，北京霾消散，又见蓝天。

　　但随着冷空气影响的结束，霾又卷土重来。中央气象台预计，28日至30日，华北中南部、陕西关中、黄淮等地空气污染扩散条件逐渐转差，有轻至中度霾，29日华北中部有重度霾。30日中午起，受冷空气影响，上述地区的霾将自北向南逐渐减弱。

　　今天，华北中南部等地雾霾再现。

　　近期雾霾天较多，提醒有呼吸道疾病和心血管疾病的老人，雾霾天最好不出门，更不宜晨练；公众出门请佩戴口罩，做好健康防护。

　　全国大部雨雪暂歇云南贵州降温可达8℃

　　进入11月以来(截至26日)，我国江南、华南一带的降水日数都较常年同期偏多，江南南部、华南中东部的累积降水量更是较常年同期明显偏多，湖南南部、江西中南部、福建、广东、广西东部一带，11月以来的累积降水量是常年同期的1-2倍，局地甚至2倍以上。福建寿宁、江西遂川等地更是迎来有气象记录以来11月下旬首场暴雨。

　　福建将迎暴雨

　　未来一段时间，全国大部雨雪暂歇。预计未来三天，全国大部地区雨雪总体不强，西南一带今明天有弱降雨，东北地区明天降雪会增多，但以小雨雪天气为主。

　　气温方面，全国江南、华南等地气温平稳。预计未来一段时间内，长江流域大部地区最高气温将会维持在10℃左右，江南地区最高气温在15℃上下徘徊，华南大部则是20℃左右。而在云南、贵州等地，气温波动十分明显，气温降幅可达8℃。以昆明为例，昨天最高气温达19℃，未来几天逐步下降，30日气温仅有11℃。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·坐月子遭遇肺栓塞 二孩妈妈产后第7天猝死家中
  • ·残疾人双补贴申请最后一天 符合条件的市民抓紧了
  • ·20岁大学男生爱形象猛挤嘴角痘痘 差点丢了命
    		•
    11月26日银河湾洋房新品加推！
    11月26日银河湾洋房新品加推！
    天冷怎么办？六招赶走室内寒流
        近几日，天气渐渐变冷，据说北方部分地区已迎来初雪，而地处南方的成都，虽说没有寒冰冷雪，但由于室内没有...
  • ·国土部五措施鼓励城镇低效用地再开发
  • ·［房产］去库存加快 35城商品住宅存销比接近历史最低
  • ·［房产］97％受访城市年轻人表示身边人买房要靠父母
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 董明珠为7万员工加薪千元 董秘前三日...
  • 长春反季光猪节 比基尼美女雪中助阵
  • 储户银行账户密码都在手上 1350万元却...
  • 最严国考今举行：148万人报名 最热岗...
  • 夫妻请代驾开保时捷连人带车冲入水塘 ...
  • 18岁少女疑因告白老板被拒 投河自尽
  • 韩国 总统“亲信干政”事件 民众再次...
  • 男子设陷阱害死野生梅花鹿 或面临5年...
  • 美绿党候选人成功申请威斯康辛州重新...
  • 《挑战不可能》第五期今晚播出
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    自杀？谋杀？有史以来...
    历史影像中的新西兰华人
    高云翔董璇全家福照首...
    抛头露面：现代女性的...
    精彩热帖

    吹糖人

    走进下峪农家土屋

    抖出美丽

    微观融雪
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    杨幂拍大片秀长美腿

    刘涛精致美颜秀锁骨

    台湾“千年一遇美女”

    关晓彤曝公益大片
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605