原标题：华北黄淮霾又起全国大部雨雪暂歇

中国天气网讯 近期，冷空气与霾展开“拉锯战”，昨天(27日)，北京、天津等地在冷空气助力下迎来蓝天，但28-30日华北、黄淮等地又将遭遇“霾伏”，局地有重度霾；同时，全国大部地区雨雪暂歇。

华北黄淮又陷“霾伏”局地重度霾

近期，冷空气与霾展开“拉锯战”，两者此消彼长。24日至26日早晨，北京南部、天津西部、河北中南部等地达到重度霾，最低能见度不足500米。最严重时段北京地区PM2.5峰值浓度达250~300微克/立方米左右，局地超过350微克/立方米，河北中部PM2.5峰值浓度达400~490微克/立方米。昨天，北京、天津等地在冷空气助力下迎来了蓝天。

27日，北京霾消散，又见蓝天。

但随着冷空气影响的结束，霾又卷土重来。中央气象台预计，28日至30日，华北中南部、陕西关中、黄淮等地空气污染扩散条件逐渐转差，有轻至中度霾，29日华北中部有重度霾。30日中午起，受冷空气影响，上述地区的霾将自北向南逐渐减弱。

今天，华北中南部等地雾霾再现。

近期雾霾天较多，提醒有呼吸道疾病和心血管疾病的老人，雾霾天最好不出门，更不宜晨练；公众出门请佩戴口罩，做好健康防护。

全国大部雨雪暂歇云南贵州降温可达8℃

进入11月以来(截至26日)，我国江南、华南一带的降水日数都较常年同期偏多，江南南部、华南中东部的累积降水量更是较常年同期明显偏多，湖南南部、江西中南部、福建、广东、广西东部一带，11月以来的累积降水量是常年同期的1-2倍，局地甚至2倍以上。福建寿宁、江西遂川等地更是迎来有气象记录以来11月下旬首场暴雨。

福建将迎暴雨

未来一段时间，全国大部雨雪暂歇。预计未来三天，全国大部地区雨雪总体不强，西南一带今明天有弱降雨，东北地区明天降雪会增多，但以小雨雪天气为主。

气温方面，全国江南、华南等地气温平稳。预计未来一段时间内，长江流域大部地区最高气温将会维持在10℃左右，江南地区最高气温在15℃上下徘徊，华南大部则是20℃左右。而在云南、贵州等地，气温波动十分明显，气温降幅可达8℃。以昆明为例，昨天最高气温达19℃，未来几天逐步下降，30日气温仅有11℃。