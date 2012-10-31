中新网11月28日电 据日本媒体报道，多名日本防卫省相关人士27日透露，防卫省和自卫队的信息基础设施、把驻地和基地相连的高速大容量通信网络受到网络攻击，陆上自卫队的系统遭到了黑客入侵。

报道称，现已确认这是手法高超的网络攻击，瞄准了牢固可靠的系统的漏洞。因未留下详细记录，整体受害情况仍不明朗，但陆上自卫队的内部信息很可能已外泄。

负责信息安全的防卫省审议官斋藤雅一表示：“对于个别案件不便回应。”另一方面，多名自卫队高级干部称：“这是致命的、非常严重的事态。有必要尽快采取防止此事再次发生的措施。”

防卫省虽然限制外部接入等一直加强防御态势，但此次攻击使用了更为高超的手法，有国家等参与的组织性攻击这一嫌疑很高。防卫省认为事态严重。此事于9月前后察觉，之后立即提高了警戒网络攻击的级别。

据相关人士透露，遭攻击的是防卫省和自卫队共同使用的通信网络“防卫信息通信基础设施(DII)”。有分析认为，接入这一网络的防卫大学和防卫医科大学电脑遭非法攻击。把这台电脑作为“踏板”使用者很可能也入侵了陆上自卫队的系统。防卫省察觉后，防卫省和自卫队整体一度禁用网络。

据悉，日本防卫大学和防卫医科大学也在全国大学加入的学术类网络之中，似乎是经此遭到攻击。

DII分为能够连接外网的“部外方面系统”和相关人士进行内部信息交换的“部内方面系统”。为防止网络病毒经由电子邮件侵入等，两套系统分离运行。

不过，各台电脑可以接入这两套系统并切换使用，因而分离并不彻底。据悉，黑客恶意利用了这一机制进行了攻击。

网络攻击是指非法入侵政府机构、企业等的信息通信系统，盗取机密信息或破坏数据的行为。通过电子邮件发送电脑病毒，远程操控染毒电脑的手法较多。此外还有发送大量数据给服务器造成重负，导致网站瘫痪的手法。2011年，日本国内出现了许多针对防卫产业的大规模攻击行为，成为了推动安全对策的契机。