《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》27日正式对外公布。作为我国首次以中央名义出台的产权保护顶层设计，《意见》为解决长期以来社会所关注的八大产权问题明确了方向。

非公有产权保护弱于国有产权保护：坚持平等保护

由于历史原因，存在一些法律制度对不同所有制产权保护不够同等，对非公有产权保护弱于对公有特别是国有产权保护，出现因所有制主体身份不同而同罪异罚或异罪异罚现象。

平等保护是产权保护的重要原则。《意见》明确，公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。加快推进民法典编纂工作。健全以企业组织形式和出资人承担责任方式为主的市场主体法律制度，统筹研究清理、废止按照所有制不同类型制定的市场主体法律和行政法规。加大对非公有财产的刑法保护力度。

“很多政策措施在中央文件中都是首次出现，力度空前，对于平等保护各类产权尤其是加强非公有产权保护意义重大。”国家发改委经济体制与管理研究所所长银温泉说。

企业特别是民营企业过去的经营不规范问题：遵循法不溯及既往等原则

长期以来，各类企业特别是民营企业在经营发展过程中存在一些违规经营甚至涉嫌违法行为。特别是一旦企业涉案，容易“新账旧账一起算”。对此一些民营企业忧心忡忡，甚至影响投资意愿。

《意见》指出，坚持有错必纠，抓紧甄别纠正一批社会反映强烈的产权纠纷申诉案件，剖析一批侵害产权的案例。严格遵循法不溯及既往、罪刑法定、在新旧法之间从旧兼从轻等原则，以发展眼光客观看待和依法妥善处理改革开放以来各类企业特别是民营企业经营过程中存在的不规范问题。

北京大学法学院教授常鹏翱说，中央明确历史、辩证地看待过去的不规范行为，给民营企业家吃下“定心丸”，有利于他们安心投资、生活。

涉案财产处置随意牵连合法财产：依法慎重采取强制措施

企业和公民财产权受到侵犯，执法司法不够规范是一个重要原因。比如，不管企业涉案性质轻重，一旦涉案动辄采取查封、扣押、冻结等强制措施，造成企业正常经营无法进行，甚至破产倒闭；处理涉案财物时扩大范围，混淆企业法人财产和股东个人财产，混淆违法所得和合法财产，混淆涉案人员个人财产和家庭成员财产等。

《意见》提出，严格规范涉案财产处置的法律程序，依法慎重决定是否采取相关强制措施。严格区分经济纠纷与经济犯罪的界限、企业正当融资与非法集资的界限、民营企业参与国有企业兼并重组中涉及的经济纠纷与恶意侵占国有资产的界限，防范刑事执法介入经济纠纷，防止选择性司法。

常鹏翱说，这些措施旨在稳定社会基本财产秩序，督促公权力依法行为，充分体现了国家对企业、个人合法财产权的严格保护。应尽快形成具体办法，使其成为行政实践和司法实践。

“新官不理旧账”：完善政府守信践诺机制

一些地方政府政策不连续，“新官不理旧账”，有的甚至招商引资时“敲锣打鼓”，项目上马后“关门打狗”；有的地方保护主义严重，极端的甚至将外来投资企业特别是民营企业视作“打土豪”的对象；有的调整规划采取行政强制性措施，不给予企业必要的搬迁补偿费用。

《意见》明确，大力推进法治政府和政务诚信建设，地方各级政府及有关部门要严格兑现向社会及行政相对人依法作出的政策承诺，认真履行在招商引资、政府与社会资本合作等活动中与投资主体依法签订的各类合同，不得以政府换届、领导人员更替等理由违约毁约，因违约毁约侵犯合法权益的，要承担法律和经济责任。

社科院法学研究所研究员孙宪忠说，政府是公权力的代表，强调法治政府和政务诚信，对于约束政府行为，维护人民权利意义重大。

房屋土地使用权到期：研究后续期法律安排

土地使用权到期后，房子还是你的吗？随着越来越多的百姓拥有属于自己的房产，这成为普遍关注的问题。

《意见》明确，研究住宅建设用地等土地使用权到期后续期的法律安排。

孙宪忠认为，关键意义在于中央明确了解决这一问题的导向，即推动形成全社会对公民财产长久受保护的良好和稳定预期。

强征强拆：给予被征收征用者公平合理补偿

由于财产征收征用制度不完善，相关法律规定不够明确具体，造成行政机关自由裁量空间大，少数地方借“公共利益的需要”之名强征强拆公民房屋，或征收征用补偿不够公平合理。

《意见》明确，完善土地、房屋等财产征收征用法律制度，合理界定征收征用适用的公共利益范围，不将公共利益扩大化。给予被征收征用者公平合理补偿。

孙宪忠说，需要在法律上明确界定公共利益的范围，即使涉及公共利益，也要目的正当、程序正当、足额补偿。要让百姓有知情权，以及一定的参与权和决定权。

国资“蛀虫”：防止内部人任意支配国有资产

由于我国国有资产产权保护制度仍不完善，国有资产流失现象仍然存在。比如国有产权由于所有者和代理人关系不够清晰，存在内部人控制、关联交易等；由于自然资源资产产权所有人缺位，土地等自然资源由国有企业低价甚至无偿使用。

《意见》提出，以制度化保障促进国有产权保护，防止内部人任意支配国有资产，切实防止国有资产流失。建立健全归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度，逐步实现各类市场主体按照市场规则和市场价格依法平等使用土地等自然资源。

常鹏翱说，要深化国有企业和国有资产监督管理体制改革，通过制度化建设防止国有资产流失；侵吞国有资产的必须依法追究。

侵犯知识产权成本过低：提高侵权法定赔偿上限

由于知识产权侵权成本过低，造成侵权行为屡禁不止，严重损害创新活力。

《意见》明确，提高知识产权侵权法定赔偿上限，探索建立对专利权、著作权等知识产权侵权惩罚性赔偿制度，对情节严重的恶意侵权行为实施惩罚性赔偿，并由侵权人承担权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林说，严格保护知识产权不仅有利于加快经济转型升级，也有利于广大知识分子凭借知识资本成为中高收入者。当前要探索知识产权保护制度创新，尽快在有效界定科研人员知识产权上形成可操作方案。 （新华社记者 安蓓、陈炜伟、林晖）