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中央为何如此重视产权保护？
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-11-27 20:58
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　　《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》27日全文发布。在相关法律反复提出保护产权的基础上，此次以中央名义发布的顶层设计文件更强化了产权保护的法治化路径。中央为何如此重视产权保护？

　　说到产权，大多数人首先想到的是个人房产。实际上，产权不仅包括物权这样的有形之产，其内涵正逐步丰富和扩展。

　　“现在的产权概念，不仅包括经济领域大家熟悉的物权、债权、股权等，也包括跨经济领域、社会领域、文化领域、环境资源领域的知识产权、各种无形财产权(如人力资本产权)以及自然资源资产产权等。”国家发改委宏观经济研究院教授常修泽介绍。

　　《孟子·滕文公上》曰：“民之为道也，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。”由此可见，产权自古以来就是稳定人心、推动社会发展的“定盘星”。

　　从国家经济运行看，产权制度是现代国家治理体系的基石，也是中国特色社会主义的制度文明之所在。

　　国家历来关注产权保护。从改革开放初期在农村建立家庭联产承包责任制，到上世纪90年代推进国有企业股份制改革；从2004年将“公民的合法的私有财产不受侵犯”写入宪法，到2007年出台物权法，以公平为核心原则的产权保护制度逐步形成，产权保护法律体系初步建立，全社会产权保护意识不断增强。

　　党的十八大以来，中央对产权保护提出新要求。十八届三中全会指出，完善产权保护制度，国家保护各种所有制经济产权和合法利益；十八届四中全会指出，健全以公平为核心原则的产权保护制度，加强对各种所有制经济组织和自然人财产权的保护；“十三五”规划建议指出，推进产权保护法治化，依法保护各种所有制经济权益。

　　但也要看到，当前我国产权保护状况仍不乐观，特别是不同所有制经济产权保护不够同等，公权力侵害私有产权、民营企业资产被违规查封扣押冻结等现象时有发生，公有产权受侵犯、国有资产流失现象依然存在，侵犯知识产权的行为易发多发。这些现象都对经济社会发展造成不利影响，亟待解决。

　　“中央文件是切中时弊的，文件的发布对于矫正并稳定社会预期，给整个社会提供‘定心丸’具有重要作用。”常修泽说，中国改革开放正处在重要的历史时刻，当下提出并强调完善产权保护制度，依法保护产权，意义重大。（新华社记者 陈炜伟、安蓓、林晖）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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