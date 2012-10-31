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我国首次出台产权保护顶层设计
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-11-27 20:57
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　　《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》27日正式对外公布。这是我国首次以中央名义出台产权保护的顶层设计。

　　加强产权保护，根本之策是全面推进依法治国。《意见》明确了进一步完善现代产权制度、推进产权保护法治化的五个原则：

　　——坚持平等保护。健全以公平为核心原则的产权保护制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。

　　——坚持全面保护。保护产权不仅包括保护物权、债权、股权，也包括保护知识产权及其他各种无形财产权。

　　——坚持依法保护。不断完善社会主义市场经济法律制度，强化法律实施，确保有法可依、有法必依。

　　——坚持共同参与。做到政府诚信和公众参与相结合，建设法治政府、责任政府、诚信政府，增强公民产权保护观念和契约意识，强化社会监督。

　　——坚持标本兼治。抓紧解决产权保护方面存在的突出问题，提高产权保护精准度，加快建立产权保护长效机制。

　　《意见》明确了产权保护的十大任务：加强各种所有制经济产权保护；完善平等保护产权的法律制度；妥善处理历史形成的产权案件；严格规范涉案财产处置的法律程序；审慎把握处理产权和经济纠纷的司法政策；完善政府守信践诺机制；完善财产征收征用制度；加大知识产权保护力度；健全增加城乡居民财产性收入的各项制度；营造全社会重视和支持产权保护的良好环境。

　　作为顶层设计，《意见》逐条明确了各个任务的具体负责部门。记者了解到，相关配套实施方案正在制定中。(记者 安蓓、陈炜伟)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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