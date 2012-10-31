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“聋哑人”因1碗牛肉面开口自首:8年前我杀了人
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 未来网 2016-11-27 10:23
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　　杜某躲藏的废弃屋。

　　(记者万勤通讯员李雨生)武汉气温骤降，民警积极协助民政部门开展救助工作。没想到民警的热心救助竟使一名“聋哑”流浪人员闻警而跑，他是谁？遇到救助为何反而逃跑？民警一碗香气扑鼻的牛肉面，使得“聋哑人”涕泪俱下，开口说话，从而牵出一桩负案潜逃8年的四川命案。昨日，东湖开发区警方将命案逃犯杜某正式移交至四川警方。

　　遇民警救助流浪人员竟逃跑

　　前天，武汉气温骤降至冰点以下，东湖新技术开发区花山派出所与街道办事处一起，组织全所民警对需要救助的人员进行巡查梳理。

　　下午4点半左右，正在巡逻的民警盛忠诚遇到前来报警的市民，称方宋村路口一废弃房子里有一“聋哑”流浪人员身着单衣，冻得全身发抖。民警盛忠诚立即沿着报警人所指示的方向搜索。

　　这是一处靠近山边的废弃房子。当民警盛忠诚用力推开残缺不全的房门那一刹那，一条人影“嗖”地穿过后门，向山上跑去。民警连忙在后面边喊边追，谁知这一喊不要紧，前面的人影越发跑得快了，一个劲儿往山头上钻。

　　山路又陡又多荆棘，民警盛忠诚担心流浪人员安危在后面使劲追，连续追了2000余米，快临近山顶时，前面流浪人员体力不支速度减慢，盛忠诚紧追几步将他控制住，与随后赶过来的同事一起架着很不情愿接受“救助”的这个人回到派出所。

　　一碗牛肉面牵出8年前命案

　　在花山派出所，流浪男子始终低着头一言不发，跟聋哑人无异。蹊跷的是，每当民警与之对话时，该聋哑男子眼神十分慌乱，不敢与民警对视。从其不愿与民警交流、装聋作哑的情况，民警判断此人藏有“秘密”。

　　为了防止“聋哑人”感冒，民警找来棉衣让其穿上，房间里也开足了暖气，同时端来热水让其暖身。这些举动让这名男子情绪放松下来，在民警的再三追问之下，他终于一个字一个字与民警进行短暂交流。该男子连续提供了3个假姓名假地址，后来又干脆不说话了。

　　民警知道男子在作激烈的思想斗争，看见他很饥饿的样子，民警盛忠诚从街上买了一碗牛肉面。当香气扑鼻的牛肉面端到男子手中，他眼泪流了下来。在民警温和的劝说下，他一口气连面带汤全部吃了下去，抹完嘴后他终于抬头开口说话了，第一句话就令在场所有人大吃一惊：“我犯事了，8年前我杀了人。”

　　通过询问得知，该男子姓杜，31岁，四川筠连县人，2008年3月的一天，他将女朋友父亲伤害致死后潜逃。杜某是一名负案潜逃8年的网上命案逃犯。

　　用破收音机收听家乡新闻

　　杜某的话闸一打开就一发不可收拾：

　　从家里逃出来后，他步行辗转来到重庆、云南、湖南、湖北四省市，过着颠沛流离的生活。他睡过地下通道、工棚、桥梁底下，也住过荒山野岭的山神庙、废弃屋，渴了随地找点水喝，饿了从垃圾堆里、泔水桶里找东西填饥。为了不让人发现他就是命案逃犯，他开始装聋作哑，不与任何人产生交流。

　　今年年初，他来到武汉，在东西湖、汉阳、武昌、洪山多地逗留生活。前不久他独自来到花山，选择这个仅能避雨的废弃房栖息下来，因为这里离街道较远，无人关注，且周边酒店剩饭相对较多，如果无人发现他准备居住一段时间再走。没想到这几天武汉气温突变，还没有找来御寒衣物的他只有穿着单薄的衣服跺脚取暖，恰巧被过路的人发现了。

　　通过查看杜某所住的地方，在杜某所谓的生活用品中，民警搜出来8根已过期的火腿肠，这是他的全部家当。杜某说，这8根火腿肠是他曾短暂打零工时所攒的，一直不舍得吃。

　　这8年里，他从没吃过一顿好饭，当盛警官端上一碗盛满温馨的牛肉面时，他内心崩溃了，决定不再躲避。当杜某了解到年过七旬的父母亲以为他客死异乡而痛不欲生时，顿时号啕大哭：这8年里他从不与家人联系，靠着一台别人丢弃的破收音机来收听家乡的新闻。此次释然回家赎罪的他最大的愿望是见一见思念8年的双亲及家人。

　　昨日，杜某在四川筠连县警方的押解下，踏上了回家归途。

　　来源：武汉晚报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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