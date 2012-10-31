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男子设陷阱害死野生梅花鹿 或面临5年牢狱之灾
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国经济网 2016-11-27 10:09
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　　原标题：他在清凉峰设的陷阱，害死了华南梅花鹿

　　野生梅花鹿，左前腿被吊住，整个躯体呈半悬空状态，不停痛苦挣扎。

　　钱江晚报讯 这是浙皖交界安徽宁国的一个小山村。11月24日，老王像寻常一样，在家中溜达。这会儿，屋外来了不少人，他完全没想到，这些人是从浙江赶来的森林公安，等待他的，将是与家人的离别和严厉的法律制裁。

　　老王喜欢去山里“放吊”(一种用绳索、树干等制成的，猎获野生动物的陷阱)，有牛羊要放养的人家特别讨厌他，因为家畜会误入陷阱而失踪。莫不是，来人跟自己上山放吊的事有关？

　　果然，森林公安在老王家里搜查出很多放吊的工具，并询问他，最近是否有在浙江临安的清凉峰国家级自然保护区放过吊？

　　这一问，懵圈的老王才想起来，前几天自己上山去了临安，在清凉峰的林子里放了几个吊。难道是，吊到什么不该吊的东西了？

　　临安森林公安周君文告诉老王，11月19日，他设在清凉峰的陷阱里，捕获了一只野生华南梅花鹿，这是国家一级重点保护野生动物，当天晚上，这只梅花鹿死了。他因为涉嫌非法猎捕国家珍稀濒危野生动物，需要被带走做进一步调查。

　　默默流下两行泪，老王对警方说：“我知道清凉峰是梅花鹿的保护区，捕猎是不对的。我上山只想抓只野猪。现在我很后悔，家里上有老下有小，我妈就我一个儿子，警察同志，我真的会去坐牢吗？”

　　追悔莫及，换不来后悔药。

　　清凉峰自然保护区人迹罕至，这里生活着一定种群的野生华南梅花鹿以及其它保护野生动植物。11月18日中午，保护区工作人员巡山，在林下发现一只野生梅花鹿，左前腿被吊住，整个躯体呈半悬空状态，正在不停痛苦挣扎。

　　工作人员立即向森林公安报警，并对梅花鹿进行施救。可惜，由于被吊梅花鹿极度恐慌，肾上腺激素短期分泌过旺导致器官衰竭，当天夜里就死亡了。

　　警方除第一时间破坏陷阱外，立即展开了技术侦查，于11月23日锁定了嫌疑人为跨境流窜作案的安徽宁国人王某。随后在安徽森林公安处，又了解到老王今年8月曾因放吊，误伤了农户家的山羊，曾经警方调解过纠纷，进一步确定了王某的重大作案嫌疑，并一举将其擒获。

　　林业部门提醒，所有野生动物均受国家法律保护。

　　安徽老王下一步将被移送检察机关做进一步调查。根据《刑法》第341条，他因涉嫌非法盗猎濒危、珍稀野生动物，或将面临5年以下有期徒刑。

　　钱江晚报记者施雯

　　来源：钱江晚报

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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