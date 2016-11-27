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军改一周年 跟着习近平的军改足迹看人民军队如何迈进“新体制时间”

　　2015年11月24日至26日，中央军委改革工作会议在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发出深化国防和军队改革的动员令——全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军之路。

　　军改一周年之际，《人民日报》撰文称，军改交出满意成绩单，刷新中国人的国防自信心，人民军队迈步踏上了深化国防和军队改革的“新长征”。

　　《解放军报》发表评论员文章指出，这一年，“脖子以上”的改革初见成效，改革强军新风貌初步呈现。人民军队能打胜仗的能力素质显著增强，山清水秀的政治生态正在形成，开新图强的生动局面已经开启，正昂首阔步走进“新体制时间”。

　　军改交出了什么样的成绩单？“脖子以上”的改革改了什么？“新体制时间”新在何处？军改一周年，让我们跟随习近平的军改足迹，一起寻找问题的答案。

　　

　　下一步改革是动“大头”

　　

　　当前，改革强军势头很好，但后续任务依然艰巨繁重，接下来要进行军队规模结构和力量编成改革。如果说前一阶段的改革是动“上头”，下一步的改革则是动“大头”；前一阶段是动“棋盘”，接下来则是动“棋子”，不少部队将面临重组、转隶、撤销，许多官兵将面临分流、转岗、退役，调整之深、转型之难、任务之重前所未有。改革强军，是为了设计和塑造军队未来，为今后20年、30年国防和军队发展打下基础。无论遇到什么样的困难，改革的决心一丝都不能动摇；无论面对什么样的挑战，改革的力度一点都不能减弱。

　　“事辍者无功，耕怠者无获。”走好改革强军新长征，要求我们再接再厉，乘势而上，迎难而上，扎扎实实把各项改革推向前进。要进一步坚定改革信心，做到有定力、有担当、有韧劲，继续蹄疾步稳向前走。要进一步把准改革方向，坚持正确政治方向，坚持向打仗聚焦，坚持创新驱动，坚持体系设计，坚持法治思维，坚持积极稳妥。要进一步抓好改革落实，着力提高精准理解、精准发力、精准落地能力，高标准完成好担负的改革任务。

　　改革必成，强军可期。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，自觉拥护改革、积极支持改革、坚定投身改革，坚决打赢这场走向强军的大决战。

　　《解放军报》：走好改革强军新长征
来源： 央视新闻    2016-11-27 09:44 [ 责任编辑： 孙阳丹 ] 返回洛阳网首页>>
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