下一步改革是动“大头”

当前，改革强军势头很好，但后续任务依然艰巨繁重，接下来要进行军队规模结构和力量编成改革。如果说前一阶段的改革是动“上头”，下一步的改革则是动“大头”；前一阶段是动“棋盘”，接下来则是动“棋子”，不少部队将面临重组、转隶、撤销，许多官兵将面临分流、转岗、退役，调整之深、转型之难、任务之重前所未有。改革强军，是为了设计和塑造军队未来，为今后20年、30年国防和军队发展打下基础。无论遇到什么样的困难，改革的决心一丝都不能动摇；无论面对什么样的挑战，改革的力度一点都不能减弱。

“事辍者无功，耕怠者无获。”走好改革强军新长征，要求我们再接再厉，乘势而上，迎难而上，扎扎实实把各项改革推向前进。要进一步坚定改革信心，做到有定力、有担当、有韧劲，继续蹄疾步稳向前走。要进一步把准改革方向，坚持正确政治方向，坚持向打仗聚焦，坚持创新驱动，坚持体系设计，坚持法治思维，坚持积极稳妥。要进一步抓好改革落实，着力提高精准理解、精准发力、精准落地能力，高标准完成好担负的改革任务。

改革必成，强军可期。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，自觉拥护改革、积极支持改革、坚定投身改革，坚决打赢这场走向强军的大决战。

《解放军报》：走好改革强军新长征