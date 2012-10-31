郭梦仪

随着互联网直播的监管政策终于落地，直播行业的野蛮生长时期宣告结束。然而行业问题仍然存在，近期直播平台“要播”发生了500名网络主播讨薪难问题引发社会关注。日前，《中国经营报》记者采访了多位业内人士发现，直播平台薪水拖延发放已经是行业普遍现象，一些小型直播平台拖欠薪资可达到一个月的时间。

对此，互联网分析师唐欣在接受《中国经营报》记者采访时认为，原因在于直播行业正处于洗牌期，一些自我造血能力差的直播平台将面临倒闭。其预计，未来直播行业会像视频行业一样，除了三五家大平台之外，其他平台都很难形成足够的自我盈利能力。

平台拖欠成普遍现象主播遭遇“讨薪难”

据媒体报道，近期，西安约500名网络主播在“要播”直播平台直播近1个月后，既没有拿到承诺的底薪，也无法登录账号兑换直播礼物提现。主播们联合讨薪已将近一个月，“要播”方面发声明称已按协议付款，但与“要播”方面的经纪人却无法取得联系，百名主播遭遇讨薪难。

一位不愿具名的工会老板李勇(化名)在接受《中国经营报》记者采访时透露，直播平台薪水拖延发放已经是行业普遍现象。像YY直播这一批最早出现的公司较少拖欠工资，但在直播行业野蛮生长期发展起来的公司，比如熊猫直播、斗鱼、六间房和全民TV等网络直播平台，会经常性的拖欠薪资。“比较好一点的直播平台可能拖欠10天左右。比如合同上写的15号发薪水，实际上是25号以后才发。更有甚者，一部分小型直播平台甚至能拖欠一个月的薪资。拖欠薪资的理由多是‘资金周转问题’或者‘走流程较慢’。”李勇说道。

网络主播俱乐部创办人晨丰告诉本报记者，目前直播行业中经纪公司、工会、家族等团体把持着女主播资源。新建立的平台需要丰富的内容填充，帮助网站获得较高的流量，因此平台为了吸引女主播入驻，会向经纪公司和女主播承诺很多好的待遇，比如底薪会承诺得比平常高。

据本报记者调查了解，在分成方面，一般情况下主播、工会和平台的分成比例大致为30%、10%和60%，如果主播由中介公司介绍进入工会，中介公司会从主播10%的提成中抽取5%~10%的提成；如果是没有工会环节的直播平台，如六间房，主播与平台分成大致为40%、60%。而在一些中小型直播平台上，主播收入模式则是底薪+分成，一般主播分成比例也大多在30%~40%左右，但若平台刚刚开始的话，平台分成也能在此基础上合理地让出几个百分点，以吸引更多的女主播入驻。

但是在业内人士看来，新进入的直播平台多是外行，资本运作和平台运作手段都不成熟，前期投入了大量的资金，近期又遭遇政策监管改变了直播平台发展的大势，资本市场上遇冷。而一些中小直播平台前期投入的产品还没有产生收益或者收益较小，从而出现资金链断裂。“直播平台对资金池要求很高，其背后至少要有上市公司的资金以及资源的支持，不然很难做成功。”晨丰说。

主播生存状况不如从前产业前景不明朗

即便有些主播走上了“漫漫讨薪路”，但也抵挡不住少男少女们对主播行业的向往。眼下，“网络主播”正成为不少自由职业者的热门选择之一。但记者通过数据分析发现，现在女主播的生存状况已大不如先前。

近期，58同城联合花椒直播、数字100针对网络主播群体进行调查并发布了《网络主播生存现状调查报告》。报告显示，每月直播15次以上的“网络主播”平均月收入为9975元，月直播22次以上的“网络主播”，月收入可达3万元以上。

主要做英雄联盟游戏直播的女主播小白在接受《中国经营报》记者采访时表示，去年年初刚开始直播时，一个月直播十几次就能有3万元的收入，但现在只有一万多了。

报告显示，为达到更好的直播效果，吸引更多粉丝，“网络主播”会进行多方位投入。购置设备平均花费7044元，培训充电2105元/月，置装2308元/月，整容、整形6549元等等。

除了潜在的资金投入，还有潜在的时间投入。数据显示，虽然主播们平均每天直播时长只有2.6小时，但直播前布置场景调试设备等准备工作至少花去2.3小时。而主播又并非艺人，一切事物都要亲自操办。报告显示他们平均需要0.8小时的化妆、2.2小时的学习、2.4小时的粉丝互动，算下来一天至少工作10小时，即便是看电视上网等休闲时刻也被主播看成是充电的一种方式。

即便如此，女主播的生命周期也较短。在直播行业寻找“金子”的紫牛基金合伙人张泉灵坦承：“我最近一直在各个直播平台上做一个观察，发现只有极其头部的网红才能有比较长的生命周期。大多数的中部网红，在直播平台上火的时间不超过7天。就是这么残酷。”在张泉灵看来，头牌的目标就是要解决网红创业者的几大痛点，包括延长生命周期、商业变现等问题。

艾瑞咨询分析师曹军波在接受本报记者采访时指出，从行业趋势看，随着法规收紧色情直播口，直播行业的门槛相对变得越来越高，直播平台对于直播IP资源的竞争以及VR直播等等一系列技术升级的竞争将会越来越激烈。“未来，将考验各家网络直播平台的综合实力，包括IP资源运营，技术创新以及内容创新。”曹军波认为。

直播平台进入洗牌期或仅前五名存活

女主播薪资待遇降低、小型直播平台被讨薪，这些现象发生的背后，易观智库分析师王传珍告诉记者，一方面是因为今年直播的火爆，让很多直播平台尤其是创业公司为首的中小平台飞速发展；另一方面是这些直播公司中鱼龙混杂，一些公司管理规章制度不完善，受到政策监管行业的冲击而频临倒闭。唐欣预计，未来直播行业会如同视频行业一样，除了三五家大平台之外，其他平台都很难形成足够的自我盈利能力。

11月4日，国家网信办发布酝酿许久的《互联网直播服务管理规定》(下称《规定》)，网络直播行业迎来“史上最严监管政策”。《规定》首次对平台和主播提出了“双资质”要求，即平台需要牌照，主播需要实名。同时，明确了“先审后发”“即时阻断”的运营管理要求。

针对新闻信息直播服务的“总编辑”制度则意味着，一些中小直播平台以及非专业新闻机构将不再具备进行新闻直播的资质，直播平台将集中化和规范化，而不少没有资质的中小型直播平台也将逐渐退出舞台。

对此，唐欣认为：“直播行业之前太火，资本催生了大量泡沫，很多长尾直播平台在商业上难以获得足够的营收，但依然可以依靠投资维持运营。现在行业趋冷，一点风吹草动都会拨动行业敏感神经。这一轮行业洗牌的根本原因，是市场无法容纳如此之多的直播公司所致。”据不完全统计，目前行业内有近300家网络直播平台。

不过，唐欣表示，虽然个别平台出现了问题，但并未影响整个行业的估值，外界也依然看好未来直播市场的机会。

艾瑞咨询预计，到2020年直播行业市场将有望突破1000亿元。未来在直播市场，很可能将会诞生千亿元市值的大公司。

某大型直播公司前员工、互联网分析师李玮在接受本报记者采访时表示，目前BAT也在通过资本实力影响直播行业的洗牌，期间直播平台可能会发生频繁的兼并整合，也会有新的平台出现。但对于希望自立自强的平台来说，需要找到合适的商业模式，尽快实现盈利，否则便难逃被收购的命运。