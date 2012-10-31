原标题：警惕|银行账户密码都在手上，1350万元却不翼而飞！幕后黑手竟是……

日前，绍兴中院开庭审理了一起巨额诈骗案。受害人林某曾在杭州一银行开了个活期账户，存入1350万元，并修改了账户密码。大约一年后，林某前往银行查询余额，发现卡上只剩下158元。银行账户的钱不翼而飞，究竟是怎么一回事？

嫌疑人需大笔资金高额利息引受害人存款

被告人之一的卢某今年57岁，浙江衢州龙游人。2011年3月，卢某因在建德有工程项目，需大量资金周转，便找到从事资金中介的钱某，希望他能够帮忙找到大笔资金。很快，钱某就通过自己公司的员工联系到了受害人林某。

林某被告知，只要他在银行开设一个账户，在规定期限内不查询余额、不转账、不支取现金、不开通电子网银，就可以获得年利率20%-24%的高额利息，这让林某动了心。2011年4月27日，林某在杭州某银行开设了一个活期账户，第二天便转入了1350万元。

受害人改了密码存款仍“不翼而飞”

随后，钱某以银行内部需要确认信息为由，要走了林某的身份证号码、账户号和账户初始密码。为了保险起见，林某将钱存入后，还修改了初始密码，保证钱不会被他人取走。

此后一年时间里，林某先后收到两笔共100多万元的利息，这让他尝到了“甜头”。然而，2012年的一次余额查询却让他大吃一惊：林某发现，他的银行账号上只剩下了158元。

冒领U盾银行员工竟是“内鬼”

钱存入了银行、及时修改了密码、账户还在自己手上，究竟是什么人通过什么方式盗取了账户里的钱？

原来，钱某拿到受害人林某的银行卡和身份证信息后，立即告之了卢某。而卢某早和该银行的员工说好，两人很快为该账号开通了网上银行，并由卢某的员工冒领了U盾。如此一来，林某的账户就在其本人不知情的情况下被人“开了后门”。虽然他更改了账户密码，但并不影响网银的正常使用，账户里的钱仍然可以随时通过网银转账。

U盾

卢某、钱某等人通过这种方式，将林某的1350万元转走，用于归还债务、支付另外数笔借贷的高额利息。事实上，在此之前，卢某就伙同钱某等人，在江苏骗取了约7.78亿元的资金，以还本付息的方式归还约4.47亿元，实际骗得人民币约3.3亿余元。

与银行串通嫌疑人早有“前科”

除了诈骗之外，卢某被指控的另一项罪名是变造金融票证罪。2009年，卢某曾和浙江上虞某银行的支行行长钟某串通，通过涂改存折、更换户主原存折的方式，获取了受害人朱先生账上8000万元资金。之后，钟某利用职务之便，违规将这8000万元转入到卢某个人账号及其名下公司的账户，归卢某使用。至案发，这笔钱仍未归还。

法庭上，卢某辩称，自己为了做生意筹措资金，只是通过“银行操作”把这部分钱转为己用，之后会通过银行归还。“我只是在变相筹措资金，即便有所不当也只不过是违规，不存在违法。”

公诉人则说，卢某虽然掌管多家公司，但其财务状况十分混乱。他只好“拆东墙补西墙”，实施诈骗后再把骗来的钱拿去还债。其行为已构成诈骗罪。