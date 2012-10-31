民警提醒：大学生电信诈骗主要集中在网购、兼职领域

“目前校园很多虚假兼职信息，前段时间交了198元就打了水漂，而且对方涉嫌传销，交了会员费却不断鼓动拉人入会赚取佣金。”昨日，在广东银监局联合广东省教育厅举办的“送金融知识进校园”宣传日活动中，有学生向记者报料。广州市反电信网络诈骗中心民警李珺表示，大学生电信诈骗主要集中在网购和兼职领域，切忌轻易相信网上的兼职信息。

文/广州日报记者林晓丽

兼职陷阱：

打字兼职要交会员费还要发展下线

昨日，在大学城读书的李同学给记者讲述了今年8月份兼职遇到的怪现象。

“我看到同学转发的打字兼职信息，觉得靠打字赚点零花钱不错，于是就通过QQ联系上了招聘兼职的人。”李同学告诉记者，联系人介绍说，要兼职必须交会员费，高级198元，初级98元，并承诺后续不会再收费。而高级与初级的区别在于同样字数高级赚钱更多。于是，李同学选择了198元的。

“入会之后我却发现，任务的重点并不是打字，而是鼓动我将打字兼职信息发布出去，而且对方承诺只要能拉人入会，就能赚取高额佣金，如拉一个初级会员，就能赚取50元的佣金。”李同学说，不仅如此，入会后，联系人还将她拉入了语音室，有老师教大家怎么赚钱，除了鼓动拉人入会轻松赚钱之外，还有各种淘宝网店刷单的技巧。“老师还特别表扬了一个初中生一天就能拉好几个人入会，初中生甚至现身说法，称自己一个月赚几千元。”

不过，李同学介绍说，联系人偶尔也会布置打字任务，但是几乎不可完成，比如要求3小时内将40多分钟的视频对话全部打出来等。“入会之后，觉得越来越不靠谱，根本靠不了打字赚钱，而我也不敢去拉人进来，一分钱都没赚到，我选择退出，当时交的198元打了水漂。”李同学希望，同学们看到她的遭遇后，不要再上当受骗。

贷款陷阱：

不核实贷款人资料逾期未还遭“无赖”催收

前段时间，有媒体报道大学生由于无力偿还“校园贷”而自杀自残等情况。接近银监会的有关人士黄晨(化名)也向记者投诉，校园贷为了能成功放贷，完全不核实贷款人资料，而催收手段也毫无道德底线。

黄晨介绍说，前段时间，他突然接到一个电话，称其朋友的小孩借了钱逾期，希望马上还钱。“这个小孩确实是我朋友的小孩，是大四的学生。”黄晨说。但是黄晨很奇怪，为什么贷款平台会打电话给她呢？毕竟她并不是借款人的亲戚。而电话那头的解释是，借款人填写的联系人就是黄晨。但是黄晨非常明确，借款平台从来没向她电话核实过。

后来，黄晨赶紧向朋友的小孩了解情况，得知其去年向平台借了2000元用于旅游，但不敢跟家里人说，并且向黄晨承诺会马上去还款。

过了不到一个月，朋友的小孩仍未还款，黄晨竟然收到了以这个小孩的名义发来的信息。“信息内容为‘叔叔阿姨好，由于妈妈染上性病，爸爸不理妈妈了，现在向您募捐500元帮妈妈治病。’看到信息后，我马上联系上了小孩的父母，才得知这条信息是群发出去的，是催收公司发的。”黄晨说，催收公司为了催款，不惜发这么严重损害他人声誉的虚假信息。

提醒

找兼职要通过正规机构

学生最好不要贷款消费

广州市反电信网络诈骗中心民警李珺表示，校园兼职确实是诈骗的高发区，而骗子手法不断变换。李珺提醒，大学生找兼职，一定要通过正规的中介机构，不要轻易相信网络发布的兼职信息。

除此以外，网购也是诈骗高发区。李珺提醒，年底正是购物高峰，要警惕诈骗分子以退款、订单异常，以及“邮件无法送达”等旗号行骗。这些诈骗手法大部分都会引诱被骗者打开钓鱼网站，通过木马病毒窃取手机上的银行卡信息。李珺提醒，遇到这种情况，不要随便点击链接的网站，不要随便泄露验证码，应该拨打电商网站官方客服咨询确认。

活动现场相关人士则提醒，在校学生最好不要贷款消费。如果通过校园网贷平台借款，要选择有资质、合规的平台，并签署正规合同；还要详细了解利率、还款期限、逾期后果等细节，避免陷入高利贷陷阱。万一发生纠纷或受到威胁，一定要及时报警。