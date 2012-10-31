京华时报讯(记者张淑玲)通过网络认识了做游戏直播的戴先生后，男子朱某以“合伙创业办手续”为由让其在空白纸上签名。朱某用这张有戴先生签名的空白纸张伪造成欠条，雇多人催债并敲诈戴先生150万元。记者昨天获悉，朱某因犯敲诈勒索罪获刑10年。

冒充警察敲诈网友

朱某现年35岁，19岁时曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑2年。戴先生称，他自2014年初常在网上发游戏教学视频，后来朱某便联系上他，“他自称是朝阳分局民警，说崇拜我。”

2015年4月，朱某对戴先生说，想一起开家制作游戏的公司。为了办手续方便，戴先生便按照朱某要求在一张空白A4纸上签了自己的名字，还把自己的身份证复印件给了朱某。此后，两人就很少联系了。2015年8月，朱某称打牌输了，找戴先生借50万元，戴先生没借。

2015年8月25日22时许，朱某称有广告商要给戴先生的视频投资。次日15时许，戴先生如约来到朝阳区一咖啡店见到朱某，还有外号叫“三藏”的男子等人。见面后，朱某便离开了。“三藏”等人拿出一张欠条要戴先生还钱，欠条写的是戴先生借了朱某150万元。

戴先生称，欠条上的签名是自己写的，但内容都是后补的，“我当时不承认有这笔借款，他们就威胁要扣我的车，要每天付他们人员和车辆费用，还说了我的家庭住址及家人情况，我不还钱会天天跟着我，还说要把我带走。我当时比较害怕，就同意给钱。”当天16时12分，戴先生汇给朱某150万元。

因害怕对方再次敲诈，8月27日19时许戴先生报警。次日，朱某被警方抓获，并起获140.7万元及摄像眼镜一副。

庭审中始终不认罪

外号叫“三藏”的男子于某证称，是朱某让他帮忙要账，并称要账后分他们三成，“我要账时跟戴先生说知道他家住哪，家里有老婆孩子，这些都是朱某告诉我的。”戴先生将钱汇到了朱某卡上离开后，于某便让朱某通过一POS机给自己刷了40万元。40万元中，一起要账的邢某分了5000元，隋某分了2000元。讨债过程中，邢某负责用有摄像功能的眼镜录像。

面对敲诈150万元的指控，朱某始终不认罪。他说那150万元是一名叫“十三”的朋友帮他找的投资，他把钱给了戴先生，并让戴先生打了欠条，要求戴先生在3个月内还清。2015年8月10日还款期到了，因为戴先生一直不还钱，他才找到于某要账，30%的酬劳也是于某提出分的，“我没让戴先生在白纸上写过名字，没跟戴先生要过签名。”但警方联系到“十三”——胡某后，胡某证称，案发前朱某安排他冒充债主。

母亲证实儿子敲诈

但在母亲张女士的证言面前，朱某的谎言不攻自破。朱某的母亲称，2015年的一天，她在儿子的电脑桌上发现一张空白A4纸，戴先生的名字就写在白纸下边，“我问他是怎么回事，他说要和戴先生一起开个手机游戏公司，因办手续需要，就让戴先生提前签了名字，”张女士称，后来她在儿子电脑桌上看见一张借条，下边的签名还是戴先生，“我一看就觉着不对，问他怎么回事，他说没事，欠条不用了，还当着我的面给撕了扔马桶冲走了。”

2015年8月27日15时许，朱某提回家一个白色手提袋，里面装着好多钱。“我问他怎么回事，他说公司挣钱了，这是50万元。直到警察来家里，我才知道是他敲诈了戴先生。”张女士说。

朝阳法院认定，朱某的行为已构成敲诈勒索罪，判处其有期徒刑10年，剥夺政治权利2年，罚款2万元，并责令朱某退赔戴先生150万元。