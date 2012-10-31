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18岁少女疑因告白老板被拒 投河自尽
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 重庆时报 2016-11-27 10:08
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　　原标题：佛山18岁少女疑因告白老板被拒投河自尽

　　

　　

　　这几天天气寒冷，但潘女士却站在澜石大桥桥底的河边，泪流不止。而这一切，都要从11月22号晚上9点13分，女儿叶家露发给她的一条短信讲起。

　　18岁的女儿，之前一直在清远老家，去年来到佛山，在一家餐厅工作。收到女儿的这种短信，令潘女士惊慌不已，她赶紧回拨女儿的电话，可一直没接听。潘女士以为女儿在家自杀，于是把门打开，发现她不见了，就四处寻找，可一直没法找到。

　　直到22日晚上11点，警方在澜石大桥桥底水闸附近的监控拍到了家露，从晚上8点开始，她撑着雨伞一直在水闸附近徘徊。随后，警方在河边发现了她的手机、皮包，都完好无损。皮包里留有一张纸条，上面写着“始终都会走，只不过是你自己选择留，你又能留多久？走？最好你能找到后路！”

　　警方当即展开搜寻，但是没有找到。

　　好端端的，为什么要写下这些话呢？原来，家露暗中喜欢上了工作餐厅的店长，告白被拒后，潘女士多次劝说女儿，可家露还是放不下。22号那天，潘女士一番电话又刺痛了家露。潘女士说你怎么老是犯贱啊，都说了店长有女朋友，你再这样子，我就不要你了。

　　而家露的手机显示，失联前她最后一个通话记录，是跟店长的。

　　我们也问过店长，当时店长问她在哪里，家露说自己在河边，接着过了几分钟家露没有说话，店长就挂掉电话。

　　随后，家露又向店长发了微信，表明自己真的很喜欢他，但是就“没有勇气再活下去了”，店长接到微信后马上报警。

　　当晚，家露给自己的亲人和朋友都留言，露出想要轻生的念头，大家不断留言和打电话劝慰，但家露都没有回复。

　　潘女士认为，女儿是因为情感受挫，一时想不开。

　　昨天下午，有人在乐从中欧电商城旁边的河涌里发现了家露的尸体。记者赶到现场时，她已经被警方打捞上岸。

　　家露的妈妈和外婆伤心不已，担心她们受不了，现场只有其他家属在处理，已经联系了殡仪馆的车。

　　话说回来，家露为什么会突然选择轻生呢？有心理咨询师就表示，青春期的孩子情绪波动比较大。很多事情并不是处心积虑去做，而是突发性的，觉得感情这种事，如果得不到的话，就好像我是没有价值的，不值得被爱，所以容易走极端。

　　心理咨询师还提醒，家长一旦发现孩子情绪低落，要及时疏导！多点关心，少点评判，可能更容易孩子从心理困境中走出来，学校也需要进行生命教育，让孩子知道到达成年后，要对家庭和社会负责任。

　　来源：广州日报

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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