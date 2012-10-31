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夫妻请代驾开保时捷连人带车冲入水塘 司机身亡
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 未来网 2016-11-27 09:59
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　　11月26日凌晨1点多，南京市江宁区下着大雨，在吉印大道旁，一名代驾司机载着车主夫妻，不慎连人带车落入路边的水塘。经过紧急救援，两名乘客没有大碍，代驾司机却不幸身亡。现代快报记者了解到，不幸遇难的代驾司机王某某是网约车平台的代驾司机。目前，事故具体原因警方仍在调查中。

　　司机没能爬出水面

　　26日上午9点，现代快报记者在现场看到，事发地位于竹山路和吉印大道的一个“L”形的左拐路口，较为偏僻，偶尔有附近村民路过。沿着被撞毁的路牙，走过几十米种满黄豆的向上倾斜的土坡，现代快报记者看到，一辆白色轿车淹没在坡下的水塘里，只露出车顶。

　　据悉，事发时，车内共有三人，代驾司机王某某及车主夫妻。车辆落水后，两名乘客自行逃出，其中男子游上岸报警，女子则蹲在车顶上大声呼救。消防队员及交警赶到后，从岸上扔了一件救生衣给女子穿上，一名消防队员跳进接近0摄氏度的水里，与众人合力将女子救上岸，随后又游向水塘中央的轿车，用消防镐撬开轿车天窗，将淹没在水中的王某某救出。等候的120救护车立即对他进行现场急救，并火速送往同仁医院抢救。记者从院方了解到，王某送医后就已经身亡。

　　车怎么冲进去的？

　　记者了解到，这个水塘是附近一个村民用来养鱼的，水塘四周还有白色的栅栏。这辆冲进池塘的保时捷卡宴，车顶是露出水面的。卡宴车高度约在1.7米左右，因此水深应该跟一个成人身高差不多。

　　而蹊跷的是，这个水塘距离正常行驶的道路要有六七十米的距离。这辆车从道路冲进池塘，轮胎的痕迹特别明显，从痕迹判断，是直接从道路冲进了农田，然后一头扎进池塘，几乎没有拐弯。

　　现场民警证实，车主是一对夫妻，当晚请了代驾送他们回家，不知什么原因，车子一下冲上路牙，在泥地里又失控开了六七十米，最后一头栽进这个水塘。

　　挖掘机铺路拽出豪车

　　26日上午10点多，一家打捞公司到了现场。工作人员告诉现代快报记者，凌晨他们就来看过现场了，当时雨下得挺大，种满庄稼的土坡地面松软，普通轮状的吊车进去就得陷到泥里，只能等白天再来操作。

　　11点左右，地面依旧泥泞不堪，打捞公司调来了一辆履带挖掘机。挖掘机把土坡和鱼塘之间的斜坡平整出一条道路，把车开到鱼塘边。交警及特警乘坐皮划艇下到鱼塘里，用绳索套住车子，然后把绳子挂在挖掘机的尖齿上，把落水车辆拽到岸边，再吊到岸上。

　　中午12点左右，落水车辆终于被打捞出水面。民警从车内捡出一部手机、文件袋，以及多件衣物留存。现代快报记者发现，这辆车是南京牌照的保时捷卡宴，从网络报价看，价值在82万-278万不等。

　　出水后车辆天窗及左后门玻璃都已经破碎，车子前保险杠损毁，前车牌丢失，加上泡在水里近10个小时，几近报废。从敞开的车门里，还可以看到瘪掉的驾驶座安全气囊。

　　现代快报记者经过仔细观察发现，右前侧轮胎靠内的部分破了一个小洞。

　　遇难司机专职做代驾

　　26日上午，代驾司机的家属也赶到现场。一位自称是代驾司机哥哥的男子表示，弟弟今年46岁，驾龄几十年了，现在在某网约车平台做代驾，白天就在家睡觉，睡到晚上九点再出门，应该不存在疲劳驾驶。平时身体好好的，也没发现有什么毛病。一位女性家属说：“他不喝酒的，喝了会过敏。”多位家属对王某某的遭遇表示不解。

　　由于现代快报记者并未联系上车主，尚不能证实车主就是从网约车平台联系的代驾。如果这名代驾司机是从平台接单后在工作中身亡，可否从平台处获得赔偿？江苏诺法律师事务所王斌律师表示，关键要看代驾司机和网约车平台之间是劳动、雇佣还是劳务的关系。“如果签订合同或者有用工卡、打卡记录等，能证明两者间是劳动关系，代驾司机甚至可以申请工伤。”

　　王斌表示，如果车主因此受到损失，网约车平台也可能会承担相应的责任。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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