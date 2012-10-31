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美绿党候选人成功申请威斯康辛州重新计票引争议
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-11-27 09:54
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　　中新社休斯敦11月26日电 美国大选第三方候选人之一、绿党候选人吉尔·斯坦要求威斯康辛州重新计票的申请，25日获得该州选举委员会通过。26日，希拉里竞选团队表示，将支持该州重新计票，尽管希拉里已经承认了大选结果；而当选总统特朗普则发表声明称这是“荒谬的”，“选举已经结束了”。

　　据美国全国广播公司报道，威斯康辛州选举委员会25日收到绿党候选人斯坦要求重新计票的申请书，选举委员会表示将于下周启动该州历史上第一次重新计票程序，并将于12月13日之前完成重新计票工作。

　　斯坦在大选中获得全美1%投票，她还计划在密歇根和宾夕法尼亚这些特朗普意外获胜的关键摇摆州申请重新计票。为了给重新计票支付费用，她发起在线筹资活动，目标是700万美元。福克斯新闻指出，截至26日，她已获得资金超过580万美元。斯坦说，她想确保黑客不会在这些摇摆州扭曲结果。

　　此前，密歇根大学电脑安全和社会中心主任亚历克斯·霍尔德曼等计算机专家指出，相较于用纸质选票和光学扫描器的选区，希拉里在依靠电子投票器的选区普遍处于劣势，这令人质疑。

　　美国有线电视新闻网消息，希拉里竞选团队顾问、律师马克·埃利亚斯26日表示，该团队已经收到数百个重新计票的要求，“因为没有发现任何能证明黑客入侵或投票违规行为的确凿证据，我们没有自己操作的计划，但现在威斯康辛州启动重新计票工作，我们打算参与，确保过程以对所有方面都公平的方式进行。”他补充说，“如果斯坦在宾夕法尼亚和密歇根州遵循承诺追求重新计票，我们将在这些州也采取同样做法。”

　　这三个特朗普最终获胜的重要摇摆州，票选结果非常接近：在密歇根州特朗普只赢了0.3个百分点，宾州1.2个百分点，威斯康斯0.7个百分点，总计胜出约107000张选票。三州共有46张选举人票，足以左右最终结果。申请重启计票需要在规定的最后期限前提交申请书。除威斯康辛州外，宾夕法尼亚州的最后期限为本月28日，密歇根州的最后期限为30日。

　　当选总统特朗普26日发表声明，称重新计票是“荒谬的”，“人民已经说过，选举结束了，正如希拉里·克林顿在大选当晚说的那样，她向我表示祝贺。我们必须接受这个结果，然后展望未来”。

　　特朗普认为，重新计票只是斯坦的“骗局”，指责其试图筹集实际上不会花在重新计票上的捐款。他强调说：“这次选举结果应该受到尊重，而不是被挑战和滥用。”

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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