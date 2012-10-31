中共中央总书记、国家主席习近平今天向古巴共产党中央委员会第一书记、国务委员会主席兼部长会议主席劳尔·卡斯特罗致唁电，代表中国党、政府、人民并以个人名义，对菲德尔·卡斯特罗同志逝世表示最沉痛的哀悼，向其家属致以最诚挚的慰问。

习近平在唁电中指出，菲德尔·卡斯特罗同志是古巴共产党和古巴社会主义事业的缔造者，是古巴人民的伟大领袖。他把毕生精力献给了古巴人民争取民族解放、维护国家主权和建设社会主义的壮丽事业，建立了不朽的历史功勋，也为世界社会主义发展建立了不朽的历史功勋。菲德尔·卡斯特罗同志是我们这个时代的伟大人物，历史和人民将记住他。

习近平强调，菲德尔·卡斯特罗同志生前致力于中古友好。建交56年来，中古关系长足发展，这与他的关怀和心血密不可分。他的逝世使中国人民失去了一位亲密的同志和真诚的朋友。他的光辉形象和伟大业绩将永载史册。伟大的菲德尔·卡斯特罗同志永垂不朽。

人物背景：菲德尔·卡斯特罗

古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗25号晚发表全国电视讲话时宣布，菲德尔·卡斯特罗当天晚上逝世，享年90岁。

菲德尔·卡斯特罗出生于1926年8月13日。1959年1月，菲德尔·卡斯特罗领导的古巴革命推翻了巴蒂斯塔独裁统治，建立革命政府。1976年起菲德尔·卡斯特罗担任古巴国务委员会主席。几十年来，他领导古巴人民进行了艰苦卓绝的斗争，维护了国家主权，克服了美国长期对古巴实施经济封锁造成的严重困难。

自2006年因病将权力交给劳尔·卡斯特罗以来，菲德尔·卡斯特罗很少公开露面。尽管已退出政坛，但他对于古巴人民而言仍是抵抗强权的化身，继续对古巴教育、卫生、体育、科技等领域取得突出成就贡献力量。

菲德尔·卡斯特罗曾于1995年和2003年两次对中国进行国事访问。