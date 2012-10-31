卡斯特罗。资料图片

中新网11月26日电 据法新社报道，古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗去世，享年90岁。

今年的8月13日，古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗度过了他90岁的生日。尽管他从2008年起便不再担任古巴最高领袖，并在今年4月份举行的古巴共产党“七大”上发表了告别演讲，但这位历经古巴革命和冷战风云的老人的生日依然是国内外媒体关注的热点事件。

古巴共产党机关报《格拉玛报》8月12日刊文，回忆了卡斯特罗与新闻和媒体界的不解之缘。文章称，卡斯特罗一直将新闻记者称为“自己人”，并表示和记者在一起就像家人一样。

文章表示，几乎是与古巴革命胜利的同时，卡斯特罗就开始为报纸撰写社论、杂文，甚至亲自发表新闻报道，号召人民从事社会主义建设。作者回忆道，1970年，古巴最重要的经济作物——蔗糖——遭遇史无前例的歉收，卡斯特罗星夜来到编辑部，不顾报社人员的反对，坚持写下了一篇自我批评的社论，并毫不遮掩地将其题目确定为《失败》。在社论中，卡斯特罗直言：“今年的年产十万吨的目标无法实现……对于那些为这一消息而感到痛苦的古巴人，我只想说，你们的痛苦我感同身受，我们的同志们都感同身受。”

许多西方媒体也对卡斯特罗的90岁“寿诞”敏感异常。例如，来自古巴传统敌国美国的有线电视新闻网(CNN)就饶有兴致地回顾了多次针对卡斯特罗的未遂暗杀计划，并戏称“其中有很多属于奇迹般的失败”，而卡斯特罗则是“了不起的幸存者”(Great Survivor)和“在死神面前作弊的人”。

2016年3月，美国总统奥巴马访问古巴，成为88年来第一个访问古巴的在任美国总统。他与现任古巴最高领导人劳尔?卡斯特罗举行了会谈，还公开呼吁解除美国对古巴长达54年的禁运。此外，奥巴马还观看了两国棒球队举行的表演赛。这次访问被称为美古关系的“破冰之旅”。

背景资料：卡斯特罗生平大事记

综合多家外媒报道，古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗于当地时间2016年11月25日晚去世，享年90岁。出生于一个种植园主家庭的卡斯特罗，最终却成为古巴革命的领导者，并带领古巴人民克服美国经济封锁造成的困难。卡斯特罗的生平可以说是古巴的传奇。

1926年8月13日，菲德尔·卡斯特罗出生于古巴奥尔金省比兰镇，他的父亲是当地有名的甘蔗种植园主。

1945年考入哈瓦那大学法律系，学习民法、外交、行政管理和社会科学，并被选为反对独裁、坚持民主的“大学生联合会”主席。

1948午4月美洲国家组织在哥伦比亚首都圣菲波哥大开会时，卡斯特罗到那里参加了反美示威。

1949年加入古巴人民党。

1950年毕业于哈瓦那大学法律专业，获法学博士学位，在哈瓦那开了个律师事务所，并为穷人仗义执言。

1952年6月，古巴举行议会选举，菲德尔·卡斯特罗作为哈瓦那选区的代表当选为全国议会议员候选人。但这次选举被巴蒂斯塔独裁政权宣布取消。他向法院提出起诉，指控当局行为违背1940年宪法，但遭到法院驳回。从此，他产生了革命思想。

1953年7月26日，领导发动反对巴蒂斯塔独裁政权的武装起义，攻打蒙卡达兵营，失败后被捕，在法庭上发表了著名的自我辩护词《历史将宣判我无罪》。

1956年11月，菲德尔·卡斯特罗从墨西哥回到古巴，在马埃斯特腊山区创建起义军和根据地。

1959年1月，率领起义军推翻巴蒂斯塔独裁政权，成立革命政府，出任政府总理(后改称部长会议主席)和武装部队总司令。

1961年4月17日，34岁的菲德尔·卡斯特罗指挥了吉隆滩之战(美称猪湾事件)，击败美国雇佣军。

1962年起担任古巴社会主义革命统一党第一书记。

1965年该党改名为古巴共产党后，担任中央委员会第一书记。

1976年起任国务委员会主席兼部长会议主席。在1981年、1986年、1993年、1998年2月24日和2003年3月6日选举中获胜，连任国务委员会主席。

1993年8月14日，宣布美元合法化，允许美元进入古巴部分流通领域。

1995、2003年两次对中国进行国事访问。

2004年10月，宣布从当年11月8日起禁止美元进入古巴商业、外贸和流通领域，以报复美国对古巴实施经济制裁。

2006年7月27日，菲德尔·卡斯特罗因肠胃出血接受手术，当月31日把权力暂时移交给他的弟弟、古巴国务委员会第一副主席劳尔·卡斯特罗。

2008年2月19日，菲德尔·卡斯特罗宣布，他“不寻求也不接受”再次担任国务委员会主席和革命武装部队总司令两项职务。

2011年4月，菲德尔·卡斯特罗在政府网站上撰文说，他不再担任古巴共产党的领导职务。

2014年1月28日，菲德尔·卡斯特罗会见(时任)联合国秘书长潘基文，就国际事务进行了深入讨论。

2016年11月26日，卡斯特罗去世。