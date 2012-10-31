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北京超市活鱼恢复供应 食药监局称安全状况良好
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京晨报 2016-11-26 11:19
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　　昨晚，北京晨报记者在家乐福超市双井店看到，水产柜台新鲜的活鱼正在售卖。首席摄影记者吴宁/摄

　　昨天，本市多家超市陆续恢复售卖鲜活鱼。市食药监局最新数据显示，11月15日至11月24日10天期间，本市几大批发市场活鱼交易220余万公斤，交易额3000余万元，本市淡水鱼安全状况良好。

　　多家超市销售活鱼

　　昨天下午，北京晨报记者来到望京西路上的一家天客隆超市，水产销售区的水缸内有二十来条活鱼，鲫鱼、鲤鱼、草鱼……品种比较齐全。看到来了顾客，销售员连忙招呼:“刚到的活鱼，您来一条吗？”记者从乐天玛特崇文门店和美廉美亦庄店也了解到，以上超市均有活鱼销售。

　　昨天上午，北京市食药监局执法人员对本市两家超市进行活鱼采样监测。执法人员表示，此次送检的鲜鱼，将主要检查孔雀石绿、硝基呋喃类这两类违禁药物。据介绍，这两类药物类似于鲜鱼的“增氧器”，可以提升鲜鱼的存活度。由于检验比较复杂，所以无法快检，必须拿到专业的检验所进行检查，时间在三四天。

　　记者了解到，检验结束后，北京市食药监局将对抽检信息统一向社会公布，如出现检验不合格产品，将依法查处。

　　市场活鱼供应充足

　　记者获悉，本市经营水产品的市场主要包括京深、新发地、岳各庄等批发市场，11月15日至11月24日10天期间，几大批发市场活鱼交易220余万公斤，交易额3000余万元。价格和供应量与同期相比无明显波动。

　　据了解，本市永辉、乐天玛特、顺天府、沃尔玛等连锁超市一直以来都保有活淡水鱼售卖。

　　北京市商务委统计，截至昨天12时，全市各主要连锁超市的289家门店陆续恢复活鱼销售，约占连锁超市门店总数的八成。其中，永辉、家乐福、华冠、超市发等8家超市的所有门店都已恢复活鱼销售，销售品类以草鱼、鲤鱼、鲫鱼、胖头鱼为主，上述超市的合计上货17685公斤，销售量为5825.1公斤，实现销售额18.4万元，销售均价31.6元/公斤。本市淡水活鱼供应充足，销售正常，价格稳定。

　　淡水鱼安全状况良好

　　针对部分连锁超市陆续恢复淡水活鱼销售的情况，市食品药品监管局进一步加大了监督检查和风险监测密度，重点对超市落实进货检查验收制度的情况，淡水活鱼来源可追溯情况进行了检查，并对淡水活鱼质量安全状况进行了监测。其中，在本市连锁超市主要供货来源的批发市场共监测淡水活鱼样本428件，目前市场上淡水活鱼质量安全状况良好。

　　市食药监局有关负责人表示，将持续加强对水产品的质量安全监管，确保首都食品安全。

　　水产品监管将继续加强

　　市食药监局表示，今年以来，全市共抽检水产品1034个，合格率达96.62%；2015年至今，全市共抽检水产品2661个，总体合格率95.94%，对不合格产品及其经营者均依法处置，北京市场的水产品质量安全得到有效保证。

　　在日常监管中，市食药监局主要相关规定严格督促水产品经营者落实进货查验制度，目前，本市批发市场逐步建立了水产品供应商备案制度、索证索票制度，与外埠养殖基地签订“场地挂钩”协议，与入场经营者签订食品安全保障协议。对于违反有关法律法规的将依法予以查处。（北京晨报记者 吴婷婷）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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