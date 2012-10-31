新华网11月25日报道，韩国分管南北关系的统一部24日说，已经批准一名韩国人访问朝鲜并参加其母亲的葬礼。这是韩国政府今年首次批准韩国公民访问朝鲜。

特别之处在于， 这名韩国人去世的母亲是“脱南者”、朝鲜高级官员柳美英，他的父亲则是迄今“叛逃”朝鲜的最高级别韩国官员、前外务部长官崔德新。

柳美英是朝鲜最高人民会议常任委员会委员、天道教青友党中央委员长。据朝鲜中央通讯社报道，柳美英11月23日因肺癌在平壤逝世，享年95岁。 朝鲜设立治丧委员会，党政机关、社会团体和各界群众24日前往吊唁，最高领导人金正恩送去花圈。报道称柳美英是“为民族繁荣昌盛和祖国自主统一而忘我奋斗的爱国政治活动家”。

柳美英的父亲柳东悦是日本殖民统治朝鲜半岛时期的爱国人士，公公崔东旿是朝鲜独立运动人士，上世纪20年代举家迁居中国投奔“大韩民国临时政府”，在东北开办“华成义塾”，培养独立运动军政骨干，学生包括后来成为朝鲜国家主席的金日成。柳东悦在朝鲜战争期间转移赴朝途中被美军飞机炸死，崔东旿在停战后为朝鲜工作。

柳美英的丈夫崔德新1936年毕业于中国黄埔军校，后参加抗日战争，曾赴缅甸作战，朝鲜半岛光复后回到韩国，参加过朝鲜战争，停战后进入外交界。韩国现任总统朴槿惠的父亲朴正熙1961年通过军事政变上台后，召崔德新回国担任外长。

由于不满朴正熙独裁统治，崔德新与这名时任总统渐行渐远，并于1976年侨居美国。在朝方感召下，崔德新1986年与柳美英回到朝鲜定居，后出任朝鲜祖国和平统一委员会副委员长，1989年11月病逝，享年75岁。

韩国联合通讯社报道，崔德新夫妇“叛逃”朝鲜时没有带上他们的两个儿子和三个女儿。统一部一名发言人说，崔德新夫妇生活在韩国的次子不久前得知母亲病危，申请前往朝鲜探视，统一部19日予以批准。这名男子已经抵达平壤，可以在朝鲜逗留7天。朝中社报道，治丧委员会定于25日为柳美英出殡。

朝鲜今年年初连续进行核试验和发射远程火箭后，韩国切断了一切南北交流。