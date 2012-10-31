邓某被带进法庭时不住地向旁听席上望。首席摄影记者吴宁/摄

京东卖家邓某被控通过自买自卖、给予好评的方式，在10个月内骗取京东公司价值800多万元的“京豆”。25日上午，邓某涉嫌诈骗罪在市二中院受审。庭审中，他辩称其行为并非诈骗，而是扰乱经济秩序。律师则为他做无罪辩护。

“刷京豆”获利800万

所谓“京豆”，是用户在京东网站参与购物、评价、晒单后获得的一种奖励，这种奖励在满足特定条件下能用于消费，通常在消费时100京豆可抵1元现金使用。

30岁的四川人邓某，高中文化程度。据指控，邓某于2014年7月至2015年5月间，在京东商城开设网上店铺，通过自买自卖、给予好评，获取京豆并利用京豆再次进行虚假交易的方式，骗取北京京东世纪贸易有限公司返还商家的货款共计800余万元，现尚有货款24.8万余元及网银钱包余额3.4万余元暂扣于北京京东世纪贸易有限公司。

2015年5月下旬，京东在对商家抽查时发现大量购买50个不同商品的小额订单，金额都是100元，经梳理发现自2014年7月有近30万这样的订单，这些订单出自34个商家，都是在深圳注册的，开户银行都在四川绵阳，后进一步调查发现了邓某的刷单行为。京东将邓某的多家网店查封并报警。

每天狂刷5000单

庭审中，邓某认可指控事实，但否认诈骗，认为自己只是扰乱了市场秩序。“我开始刷豆儿也是一个偶然机会。”邓某说，他和朋友在京东商城开店经营皮具、配饰等，有一个女客户向他订购各种花色的公交卡套，但实际上只让他发一种花色。“她说，选择多种商品，每种都给好评，就能多得到京豆，京豆可以充话费，购物时可以抵扣现金。”

受到启发后，邓某开始“自买自卖”，起初是为了提升信誉和带动销量。他说，“店小二”每月给商家排名，排名靠后的没有资源。“京东不允许刷单，刷单会罚款，但不刷单又卖不出去东西，刷单也是迫于无奈。”

此后，邓某感觉这是条赚钱的途径，便利用奖励规则赚取京东豆再变卖成现金。他在京东开了几十家店，并购买了5000个普通账户，再雇佣15人刷单，一般一单购买三五十件。下单后选择厂家送货，之后点击已收货并给好评。一段时间后，邓某发现使用普通账户刷单获得的京豆太少，还不够抵扣每笔交易支付京东约10%的手续费，就从淘宝网上购买了上千个钻石级买家，以获得双倍奖励。

用钻石买家账户每刷一单，邓某大约可获利约32元，多时每天刷单5000单，每天获利大约15万元。邓某说，他意识到赚取的是不义之财，但并未意识到触犯了刑法。

辩护人做无罪辩护

邓某的辩护律师为其做无罪辩护。律师认为，邓某向京东交纳了平台使用费，京东对每一笔交易也都收取了手续费。给好评是真实存在的，得到京豆并未违反京东的相关规则。邓某虽然不构成犯罪，但其行为扰乱市场秩序，应受到工商行政处罚。

庭审最后，邓某对自己的行为进行忏悔，一度哽咽。他说，他以前只想着挣钱，不管钱的来路是否正当。希望和他一样的“赚客”以他为借鉴，只想着通过点鼠标就能挣钱、昧着良心给好评，迟早会把自己送上法庭。

京东回应：对商家刷单行为“零容忍”

京东表示，商家刷单不仅侵害其他商家的公平交易，也会误导消费者购物。京东对商家刷单行为“零容忍”，禁止“虚假交易”行为。商家“刷单”很主要的原因就是获得商品的“好评”，提升信誉，提高搜索排名，获取流量。

目前，京东对所有识别出来的作弊订单均不计入销量排名，且会删除虚假的评价内容，让商家“虚假交易”行为彻底无效，且还会受到不同程度的处罚，针对刷单情节恶劣的商家会进行清退处理。(记者 颜斐/文)