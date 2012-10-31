震中位置

新华社乌鲁木齐11月26日电 5日22时24分，新疆阿克陶县发生6.7级地震。经初步排查，目前已发现一人因房屋倒塌死亡。

地震发生后，驻守当地的新疆公安边防官兵迅速出动，协助驻地党委、政府救灾和排查灾情。截至26日凌晨2时许，边防官兵共排查房屋49间，走访村民100余户300余人次。

边防官兵在受灾最严重的木吉乡布拉克村排查时发现，一名柯尔克孜族男性村民因房屋倒塌死亡；木吉乡琼让村有5间房屋不同程度地出现裂缝，昆提贝斯村有一间房屋出现倒塌。

新疆公安边防总队克孜勒苏柯尔克孜自治州边防支队木吉边防派出所警官吕鹏飞说，地震发生后，村民们都跑到屋外面避险，由于此前刚下过大雪，积雪厚达30多公分，气候十分寒冷。为保证村民安全，防止发生冻伤，边防官兵和乡村干部一起将在外避险的村民转移到村委会，并准备了泡面、矿泉水、大衣、褥子、被子等物品，发放给需要帮助的人员。

记者从阿克陶县委证实，当地已接到有一人在地震中死亡的报告。木吉乡政法委书记买买提·阿不都萨拉木告诉记者，他们正在赶往木吉乡布拉克村，进一步核实人员伤亡和房屋受损情况。

阿克陶6.7级地震：2小时内记录余震57次

另据中新网报道，中国地震台网正式测定：11月25日22时24分在新疆克孜勒苏州阿克陶县(北纬39.27度，东经74.04度)发生6.7级地震，震源深度10千米。

据国家地震台网官方微博消息，截至11月26日00时00分，共记录到余震总数为57次。其中4.0到4.9级地震3次，3.0到3.9级地震13次。

南疆铁路部分区间暂时封闭

另据新华社报道，新疆阿克陶县6.7级地震发生后，喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州震感强烈，暂无人员伤亡报告，南疆铁路部分区间暂时封闭。

记者从克孜勒苏柯尔克孜自治州党委宣传部了解到，当地初步确定，震中位于阿克陶县木吉乡和库斯拉甫乡之间的高寒山区，人烟稀少。位于震中的木吉乡面积约1万平方公里，有4000多人口，绝大部分为柯尔克孜族牧民。木吉乡距离乌恰县116公里，距离喀什市区169公里。截至记者发稿时暂无收到人员伤亡报告。