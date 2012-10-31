微信公号“新闻117”11月26日消息，11月25日上午，网友“@婷拉利”在某直播平台上发现，有位年轻的医护人员竟然现场直播给病人下胃管。事件被曝光后，在网友中引起了巨大的争议，以致她连发了多条微博致歉，并晒出了辞职信……

一个年轻漂亮的女护士忽然遭遇一场“舆论大战”，对于她而言意味着什么？她真的会辞职吗？单位怎么看待这件事？她现在处境如何？心态如何？

11月25日傍晚，“直播门”事件主角孙某雨接受了新闻117的采访。

当事人还原事件“姐姐，我还小，以后还要工作”

25日下午5:00，记者在武警后勤学院附属医院(以下简称“武警医院”)见到了孙某雨，她红着眼圈告诉记者，她是武警医学院附属医院胸外科的一名护士，并向记者承认了直播中的人的确是她本人。在她的口中，这件事是这样的——

我上午9:30开始在映客看直播，因为医院规定不让带手机，我就放在一个挡着的盒子里，手机竖着立在盒里，我一直在看。这时候监护室里有病人呕吐不舒服，医生让我给下胃管。我起身时就碰到手机了，手机倒了，本来当时已经关了直播，准备给病人下胃管，但盒里还有块橡皮，橡皮正好碰到了映客上的小圆圈，自己就开始直播了。我没注意，就把手机继续立着，过来过去的，手机就自己在直播。

过了10点，结束护理之后看了一眼手机，才发现这一错误，马上说了一句“哎呀我穿着工作服呢！”立即关闭了直播。

5分钟之后她朋友给她发来信息，告诉她她直播的样子被发在微博等社交网络上，她立即上网了解情况，并向网友道歉。

采访中记者得知，孙某雨出生于1997年，今年才19岁。接受采访时她始终红着眼圈，一再道歉，并对记者说：“姐姐，我还小，以后还要工作……”

辞职信是真的吗？辞职申请一周前已递交并获批

武警医院总护士长吴秋霞告诉记者，按照护理核心制度，护士上班期间绝不能玩手机，直播肯定更是不行的。护士们的手机平常就会锁在值班室的更衣柜里。如果有护士上班玩手机，一经发现会处罚当月一定比例的奖金和年底绩效考核，孙某雨上班时间直播的事情，医院毫不知情。

胸外科护士长孙超告诉记者，该科平时十分繁忙，护士一般忙得连吃饭的时间都没有，从前从没有发现过孙某雨上班时间玩手机。

记者从采访中了解到，孙某雨毕业于护专，现在已经在武警医院实习超过一年，今年9月正式入职，11月17日已经上交了辞职申请，并且获批。孙超介绍，由于孙某雨已经辞职，他特意没有安排她管理病人，而是辅助其他护士做护理工作。

“直播门”事件处理医院决定当日直接离岗

按照规定，辞职之后要在岗一个月，孙某雨本应12月17日才离岗。不过，因为昨天的“直播门”事件，吴秋霞与胸外科护士长孙超商议决定，孙某雨的精神状态已经不适合再在岗位上，决定让她当天就直接离岗。

11月25日下午2点左右得知此事之后，总护士长吴秋霞召集了全院6个总护士长开会，讨论如何更好地掌握年轻护士的思想动态，正确疏导护士的行为。至今还没有针对此事的进一步措施。