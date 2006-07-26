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NASA悬赏“太空如厕”好点子 赢家获3万美元奖金
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-11-26 11:29
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　　中新网11月26日电 据外媒报道，设想一下，你穿着太空服在宇宙中飞行，突然肚子开始咕咕作响，急需方便一下，这时该怎么办呢？美国航空航天局发起一个"厕所挑战赛"，希望能开发一个宇航服内可以收集人类粪便的系统。

　　国际空间站渐渐开始长途飞行——在糟糕的情况下，尿布已用完，宇航员需要多达144个小时，才能返回地面找到如厕的地方。

　　美国航空航天局不想继续这种局面，他们想发起一个"厕所挑战赛"。具体要求是开发一个宇航服内能够收集人类粪便的系统——否则在失重情况下，这些粪便会到处乱飞。

　　通常，到宇航员能够再次脱下他们的宇航服，粪便会在宇航服内待上十个小时。但是在紧急情况下，这一切也可能会持续6天之久，也就是144个小时。所以，这个"内置的厕所"必须足够大，以保存将近一周的排泄物。

　　据报道，美国航空航天局呼吁人们参与这个将于12月20日截止的挑战赛，赢家将获得3万美元奖金。

　　在关于该挑战的论坛上，已经有一些人在交换彼此的点子。一位女士建议使用一种类似吸尘器的方式："我们为什么不设计一种裤子，它通过一个管子和一个蒸汽吸尘器连在一起，适合人体大小？吸尘器应该包含一种类似蓄水池的装置。蒸汽可有助于不使粪便粘到管子上。"

　　另外一位论坛用户建议，利用小的黑洞，来处理排泄物。还有一个人问，"男性生理功能"是否会被考虑到，他的意思是，"不分性别的宇航服"已经过时。

　　至少，在国际空间站里面有一个厕所，但是这里也处于"一切都在到处乱飞"的失重状态。那么，一切都是怎么运作的呢——依靠漏斗和吸。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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