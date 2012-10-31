新华社曼谷11月25日电 泰国总理巴育25日说，泰国不久将迎来新国王。

据泰国《民意报》报道，巴育当天出席在泰外国总商会活动并发表讲话时提及，泰国不久将迎接新国王。但他并没指出具体日期。

泰国立法议会主席蓬贝25日确认，应内阁要求，立法议会29日将召开特别会议，所有议员均将出席。但他没有具体说明会议的内容。

根据泰国王位继承的相关法律法规，当王位出现空缺、而此前国王已经确立储君的情况下，将由内阁向立法议会通报储君的名字，由立法议会启动王位继承程序，程序通过后由立法议会主席宣布储君继位。

12月1日是泰国国王普密蓬逝世50天的日子，所以外界普遍关注11月底的立法议会特别会议是否将宣布新国王继位。

普密蓬国王于10月13日逝世。巴育当晚表示，王储哇集拉隆功希望和泰国民众一起共同悼念先王，等待合适的时机再继位。巴育及其内阁高层官员在此后多次强调并重申，王储哇集拉隆功是第一王位继承人，继承王位没有任何问题。

哇集拉隆功出生于1952年7月28日。他是普密蓬国王和诗丽吉王后唯一的儿子。1972年12月28日，哇集拉隆功被普密蓬国王确立为第一王位继承人。

从10月13日开始，泰国进入为期一年的国丧期。一个多月来，泰国全国各地的民众纷纷前往大王宫缅怀先王。泰国官方已宣布，12月1日至2日大王宫将暂时对民众关闭，准备举行纪念先王的典礼。(记者 李颖 陈家宝)