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富豪过世后给村民们留下1.69亿镑 村民一夜暴富
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 钱江晚报 2016-11-26 11:28
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　　西班牙一个小村庄的村民们一夜之间人人成了百万富翁，因为他们的一位富豪老乡过世后给村民们留下了巨额遗产。这位慷慨的老乡名叫安东尼诺·费尔南德斯，生前长期担任墨西哥科罗娜啤酒制造商莫德洛集团的掌门人。

　　费尔南德斯出生成长在西班牙莱昂省塞雷萨莱斯村。英国《每日邮报》24日报道，按照他的遗嘱，村中总共80名村民每人可以继承大约相当于200万英镑(约合1721万元人民币)的遗产。

　　费尔南德斯今年8月去世，享年99岁。

　　打造出著名的科罗娜啤酒

　　费尔南德斯1917年12月31日出生在这个小村，家境贫寒，在家中13个孩子中排名第11位。14岁时，因父母无力提供学费，费尔南德斯被迫辍学。

　　西班牙内战结束后，费尔南德斯搬到西班牙北部城市利昂，并娶了辛西娅·冈萨雷斯·迪亚兹为妻。

　　1949年，迪亚兹的叔叔邀请费尔南德斯夫妇前往墨西哥，他在那里经营着墨西哥酿酒公司莫德洛集团。32岁的费尔南德斯从此开始在酿酒厂工作，最初担任仓库雇员。

　　此后，费尔南德斯不断升职，最终于1971年成为该集团首席执行官。他不仅让莫德洛集团主营的科罗娜(Corona)品牌啤酒成为墨西哥最畅销的啤酒，还帮助其大量出口国外，包括西班牙等。Corona Extra是美国进口量第二大的瓶装啤酒，年销售额达到5.56亿英镑(约合人民币47.8亿元。)

　　费尔南德斯担任莫德洛首席执行官职位直到1997年，2005年卸任董事会主席职位。此后，这两个职位都由他的侄子卡洛斯·费尔南德斯·冈萨雷斯继任。此外，费尔南德斯还是莫德洛集团的终生荣誉董事长，直至其于今年8月份去世，享年99岁。

　　没有想到竟对故土如此眷顾

　　费尔南德斯留下遗嘱，为家乡的村民留下1.69亿英镑(约合人民币14.5亿元)财富，那里是他出生和成长的地方，相当于每位村民继承200万英镑。

　　村民马克西米诺。桑切斯是村中一家酒吧的老板，他的酒吧全部供应墨西哥啤酒。他说：“我们以前很穷。如果没有费尔南德斯，我们不知道现在会如何。”

　　费尔南德斯还是著名慈善家，他从未忘记自己的祖国，并因其慷慨行为受到西班牙前国王胡安·卡洛斯的表彰。费尔南德斯在利昂创建了名为Soltra的机构，专门为残疾人提供就业机会。此外，他还在墨西哥以妻子名义创建了类似机构。2009年，他在家乡创建慈善组织支持农村地区。

　　费尔南德斯生前就热心造福家乡，但是村民们没有想到他对父老乡亲的眷顾会到这个程度。除了向乡亲们赠予巨额财产，他还在遗嘱中安排用他的财产为塞雷萨莱斯村建一个文化中心，300名员工也因此受益。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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