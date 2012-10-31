【文/观察者网高雪滢】吃东西之前，不少人有拍张照片发朋友圈的习惯，没想到，日本一位网友竟然因为这个习惯捡回了一条命。

最近，一位热爱钓鱼的日本网友ならティガ(Narathiga)在大雨之中出海钓鱼，接近中午的时候正好钓到一条鱼可以当午餐吃，不过在吃之前他决定先拍照上传Twitter当作纪念。

钓到一条很大的剥皮鱼了！马上要做生鱼片啰！！！

日本人喜欢将剥皮鱼(カワハギ)做成生鱼片，内行吃法是将肝脏混酱油做成肝酱油(キモ醤油)直接沾生鱼片食用。

カワハギ

不过，眼尖的网友发现，这位老兄钓的鱼并不是剥皮鱼，而是内脏有剧毒的拟态革鲀(ソウシハギ)，其毒性是河豚的五十倍。

如果摄取拟态革鲀的毒素，将可能出现剧痛、呼吸困难、麻痹以及痉挛等症状，重症患者可能在十个小时到几天内死亡！

拟态革鲀

网友赶紧劝他“内脏有毒不要吃！”

更是这位网友在接下来的几个小时再也没有回复，这让大家十分担心。

翻译来自@英式没品笑话百科

直到晚上7点，他终于出现了：

“手机没讯号又没电让大家担心真不好意思，当时看到回应已经把毒鱼放生了！”

完了还感叹一下：这条鱼真的很大……

怎么的，你还舍不得放是不？

中国网友：原来手机还有验毒的功能！可见吃饭前拍照分享是多么重要~