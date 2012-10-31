昨日，江西丰城电厂施工平台发生坍塌事故，导致74死2伤。本版图片/新华社发

昨日，救援人员在事故现场搜寻被困者。

昨日上午7时许，江西丰城电厂三期工程在建项目发生意外。一处冷却塔施工平桥吊坍塌，造成横板混凝土通道坍塌。新京报记者从丰城市委宣传部获悉，事故发生时，工程正在进行晚班和早班的交接。截至昨日22时，确认事故现场74人死亡，2人受伤。确认遗体身份、家属接待安置等工作正在进行中。

在建施工平台发生坍塌

官方通报显示，发生事故的冷却塔设计总高度165米，2016年4月开工建设，事发时已完成70多米。事发现场照片显示，施工平桥吊坍塌在地上，钢筋扭曲叠杂在一起。从高处俯瞰，塔内损毁状况严重。现场救援人员用液压剪等工具，剪断纠缠在一起的钢筋，清理现场，搜救被压工人。

昨日下午，新京报记者联系到事故目击者张师傅。他表示，自己来自甘肃天水，事发时，正在冷却塔外进行浇筑。听见响声后，跑了出来，因此没有受伤。

一名知情人告诉新京报记者，丰城三期电厂内共有500-600名工人，他们分为ABC三个班组。意外发生在C班换B班时。遇难工人大多为河北的木工，30岁至40岁的中年男子居多。

“意外发生在施工的最后一个步骤，当时来自河北的工人们正拆除冷凝塔外围的木制脚手架，但是尚未干透的混凝土开始脱落，最后坍塌。”该知情人说。

300多人投入现场救援

江西省公安消防总队发布消息称，截至昨日11时40分，江西全省消防部队共调派32辆消防车、212名官兵以及若干救援设备参与救援。

至昨日晚间，从丰城、宜春，以及周边的新余、南昌、吉安等地调集而来的公安消防部队、武警官兵、矿山救护队伍和卫生医疗工作人员共300多人参与救援。

事故发生后，国家安全监管总局党组书记、局长杨焕宁率工作组于昨日下午赶到现场，指导协助地方政府人员搜救、伤员救治和善后处理等工作。

目前，现场搜救基本结束，相关部门正尽快核清事故发生时现场人数，一一核对伤亡人员个人信息；对每名死难者安排一个工作组，做好死难者家属接待、服务和心理疏导等工作。

又讯据新华社电记者从现场救援指挥部获悉，截至24日22时，确认事故现场74人死亡，2人受伤。目前，工作人员已核对确认了68名遇难者身份信息。确认身份的遇难者年龄最小的23岁，最大的53岁。

-讲述

工人从70多米高平台坠落

“不知道发生了什么，我逃出来以后就吓傻了。”记者在丰城市人民医院见到了目前在接受治疗的事故幸存者王摇胜。他和当时也在现场、现在医院照顾他的几名工友回忆了那惊恐的一刻。

24日一早刚过7时，他们10多位工友就到达冷却塔内，进行零班与早班的交接。在他们头顶上方70多米的高处，搭建有施工平台，那里还有几十名工人。大概五分钟后，他们突然听到头顶上方有人大声喊叫，接着就看见上面的脚手架往下坠落，砸塌水塔和安全通道。在地面层工作的工人迅速往冷却塔外跑。短短十几分钟的时间内，整个施工平台完全坍塌下来。

“当时上下施工平台用的电梯，一起坍塌了。除了地面层的工友，在上面的人全部坠落，被钢筋等材料压在下面。”王摇胜说。

从地面层成功逃生的工人王耀龙说，地面层的工人除了两人轻伤外都安全逃生。

据新华社

-追访

事发前1月官员视察该项目

工程负责人曾表示抢抓晴好天气，加快施工进度

官方通报称，丰城电厂三期扩建工程由江西赣能股份有限公司投资建设、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司总承包。监理单位是上海施耐迪工程咨询有限公司。

深圳证券交易所昨日午间发布公告称，因赣能股份发生“对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项”，公司股票自昨日下午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。公告未告知停牌具体原因。

记者注意到，赣能股份由江西省投资集团公司和江西省电力公司共同发起设立，1997年11月发行上市。

赣能股份2016半年报中称，始于今年4月份的丰城三期电厂项目“至年中进展顺利”，“地下设施和临时设施建设井然有序”,已完成全厂施工用水、用电设施建设,基本完成主厂房环形道路,厂区地下管网建设完成80%。

江西赣能股份有限公司官网显示，2016年9月13日，丰电三期工程“协力奋战一百天”动员大会在丰电三期工程总包项目部广场举行，丰电三期项目建设方、总包方、监理方等参加会议，工程负责人在会上表示，要强化施工现场工作调度，监理、施工单位增加人员、设备投入，抢抓晴好天气，加快施工进度。将近一个月后，10月10日，江西省发改委重点项目二处处长陈平一行赴丰电三期项目工地及铁路场站施工区域参观，并就工程建设进度情况及铁路疏解线缓建等相关事宜展开了解与协调。

施工方发生过安全事故

脚手架发生坍塌导致7人死亡

官方通报显示，丰城电厂三期扩建施工单位是河北亿能烟塔工程有限公司。记者通过企业信息查询系统发现，该公司2003年10月29日成立，注册资本1亿元，法人代表为张运平，经营范围有烟塔工程、钢结构工程、冷却塔材料、烟囱材料等。

检索公司发现，2010年有媒体报道称，该公司承建的河北国华定州电厂8500平米冷却塔、河南沁北电厂8500平米冷却塔工程获得“鲁班奖”。

但是，继续检索发现，河北亿能烟塔工程有限公司承建的项目，近年来曾发生过导致工人死伤的安全事故。

广州市安监局曾通报称，2009年4月14日22时，位于南沙区广州南沙黄阁热电厂二期冷却塔建设工地，由河北亿能烟塔有限公司承建，北京德胜监理公司监理，在冷却塔施工现场，由于汽车吊在后退过程中碰撞到一作业平台的支撑柱，导致该作业平台倒塌，平台上工人张某、刘某2人被倒下平台砸死、另1名工人受伤。

另有媒体报道称，2012年6月8日，中国能源建设集团公司所属湖南火电建设公司分包单位河北亿能烟塔工程公司及其劳务协作单位河北省邯郸市众合建筑工程劳务有限公司在云南威信县煤电一体化项目冷却塔施工中，发生脚手架坍塌事故，造成7人死亡。该事故间接原因之一是总承包单位、施工单位、劳务协作单位安全生产主体责任不落实，督促检查不到位，安全生产管理机构及制度不健全，安全教育培训不到位，安全生产管理混乱，特种作业人员未持证上岗。