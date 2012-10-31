11月24日，甘肃省公安厅隆重举行首届敦煌文博会安全保卫工作和侦破白银“8·05”案件庆功表彰大会。省委常委、省委政法委书记、省公安厅厅长马世忠出席并讲话。

2016年9月19日至22日，首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会在我省敦煌成功举办。在省委、省政府和公安部的坚强领导下，全省各级公安机关按照省公安厅党委统一部署，团结协作，密切配合，圆满完成了文博会各项安全保卫任务，受到了省委、省政府和公安部的充分肯定。参战的29个安保团队，6500名公安民警、现役官兵和警院学警以高度的政治责任感和饱满的热情、昂扬的斗志、扎实的作风，恪尽职守、无私奉献，充分展现了政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的陇原铁警精神，为维护全省社会治安稳定、确保文博会成功举办做出了突出贡献。为此，省公安厅决定，给首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会酒泉安保领导小组办公室等3个集体记集体二等功；给省公安厅警令部等3个集体记集体三等功；给王立朝等19名同志记个人二等功；给张波等10名同志记个人三等功；给周志功等105同志记个人嘉奖。

2016年8月26日，经过各级公安机关长达28年的不懈努力和全力攻坚，被列为公安部督办的白银“8·05”系列强奸杀人案成功告破，犯罪嫌疑人高承勇被抓获归案。在案件侦办过程中，参战单位高度重视、精心组织，参战民警攻坚克难、连续奋战，树立了陇原铁警“敢打硬仗、能打硬仗”的良好形象，有力震慑了犯罪，为案件的成功侦破做出了突出贡献。为此，省公安厅决定，给白银市公安局“8·05”专案组等4个集体记集体二等功；给白银市公安局铜城分局记集体三等功；给胡义等5名同志记个人一等功；给赵莹等12名同志记个人二等功；给聂笑联等19名同志记个人三等功；给雷亮等24名同志记个人嘉奖。

马世忠在庆功表彰大会上指出，在这欢庆成功的时刻，我们不仅要总结经验、表彰先进，更重要的是弘扬精神、凝聚力量，卯足干劲、再接再厉，奋力开创甘肃公安工作新局面。要紧紧围绕这次表彰大会的精神，以受表彰的先进集体和先进个人为榜样，号召全省广大公安民警学习先进、赶超先进，学习他们顽强拼搏、无私奉献、勇于担当、苦干实干的优秀品格，营造争先创优的氛围，激发干事创业的热情，进一步放大文博会安保和“8？05”案件侦破工作的积极效应，凝聚推动全省公安事业持续发展的强大动力。要紧紧围绕文博会安保和“8？05”案件，认真总结提炼其中的典型经验做法，固化形成加强队伍建设、推动工作发展的长效机制，确保打一仗进一步。要发扬“8？05”案件侦破工作中的有益经验，进一步把现场勘查等基础工作做细做实，不断提升打击破案质效。要紧紧围绕服务保障全省经济社会发展大局，全面深化公安改革，大力推进“四项建设”，不断提升履职尽责的能力水平，为十九大顺利召开创造更加安全祥和的社会治安环境。