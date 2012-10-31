洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
甘肃省公安厅表彰侦破白银8·05案民警 5人记一等功
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国甘肃网 2016-11-25 10:59
分享到：

　　11月24日，甘肃省公安厅隆重举行首届敦煌文博会安全保卫工作和侦破白银“8·05”案件庆功表彰大会。省委常委、省委政法委书记、省公安厅厅长马世忠出席并讲话。

　　2016年9月19日至22日，首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会在我省敦煌成功举办。在省委、省政府和公安部的坚强领导下，全省各级公安机关按照省公安厅党委统一部署，团结协作，密切配合，圆满完成了文博会各项安全保卫任务，受到了省委、省政府和公安部的充分肯定。参战的29个安保团队，6500名公安民警、现役官兵和警院学警以高度的政治责任感和饱满的热情、昂扬的斗志、扎实的作风，恪尽职守、无私奉献，充分展现了政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的陇原铁警精神，为维护全省社会治安稳定、确保文博会成功举办做出了突出贡献。为此，省公安厅决定，给首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会酒泉安保领导小组办公室等3个集体记集体二等功；给省公安厅警令部等3个集体记集体三等功；给王立朝等19名同志记个人二等功；给张波等10名同志记个人三等功；给周志功等105同志记个人嘉奖。

　　2016年8月26日，经过各级公安机关长达28年的不懈努力和全力攻坚，被列为公安部督办的白银“8·05”系列强奸杀人案成功告破，犯罪嫌疑人高承勇被抓获归案。在案件侦办过程中，参战单位高度重视、精心组织，参战民警攻坚克难、连续奋战，树立了陇原铁警“敢打硬仗、能打硬仗”的良好形象，有力震慑了犯罪，为案件的成功侦破做出了突出贡献。为此，省公安厅决定，给白银市公安局“8·05”专案组等4个集体记集体二等功；给白银市公安局铜城分局记集体三等功；给胡义等5名同志记个人一等功；给赵莹等12名同志记个人二等功；给聂笑联等19名同志记个人三等功；给雷亮等24名同志记个人嘉奖。

　　马世忠在庆功表彰大会上指出，在这欢庆成功的时刻，我们不仅要总结经验、表彰先进，更重要的是弘扬精神、凝聚力量，卯足干劲、再接再厉，奋力开创甘肃公安工作新局面。要紧紧围绕这次表彰大会的精神，以受表彰的先进集体和先进个人为榜样，号召全省广大公安民警学习先进、赶超先进，学习他们顽强拼搏、无私奉献、勇于担当、苦干实干的优秀品格，营造争先创优的氛围，激发干事创业的热情，进一步放大文博会安保和“8？05”案件侦破工作的积极效应，凝聚推动全省公安事业持续发展的强大动力。要紧紧围绕文博会安保和“8？05”案件，认真总结提炼其中的典型经验做法，固化形成加强队伍建设、推动工作发展的长效机制，确保打一仗进一步。要发扬“8？05”案件侦破工作中的有益经验，进一步把现场勘查等基础工作做细做实，不断提升打击破案质效。要紧紧围绕服务保障全省经济社会发展大局，全面深化公安改革，大力推进“四项建设”，不断提升履职尽责的能力水平，为十九大顺利召开创造更加安全祥和的社会治安环境。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·坐月子遭遇肺栓塞 二孩妈妈产后第7天猝死家中
  • ·残疾人双补贴申请最后一天 符合条件的市民抓紧了
  • ·20岁大学男生爱形象猛挤嘴角痘痘 差点丢了命
    		•
    注意这几点浴室墙砖能“防脱”
    注意这几点浴室墙砖能“防脱”
    天冷怎么办？六招赶走室内寒流
        近几日，天气渐渐变冷，据说北方部分地区已迎来初雪，而地处南方的成都，虽说没有寒冰冷雪，但由于室内没有...
  • ·国土部五措施鼓励城镇低效用地再开发
  • ·［房产］去库存加快 35城商品住宅存销比接近历史最低
  • ·［房产］97％受访城市年轻人表示身边人买房要靠父母
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 新定位 新机遇 新使命—— 省第十次党...
  • 今日至26日，洛阳火车站15趟列车临时停运
  • 河南老君山降雪 两千米绝壁道观一夜白...
  • 洛阳大雪致1245人受灾 直接经济损失21...
  • 山西文物频繁被盗 琉璃精品被从墙上割下
  • 寒潮来袭 长江江面烟波浩渺
  • 北京通州发掘出汉代古城 千余年前即是...
  • 洛阳市考古工作者研发出考古“神器”
  • 女童捡铁片玩手指被卡 牙医电钻摘“紧...
  • 教师以裸照威胁强奸学生:必须再发生八...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    历史影像中的新西兰华人
    死亡如此之近 伊拉克摩...
    遇见寒潮中的温暖“天使”
    高云翔董璇全家福照首...
    精彩热帖

    隋唐雪景人像摄影

    雪的质感

    靓丽雪景

    雪后寒冰
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    杨幂拍大片秀长美腿

    刘涛精致美颜秀锁骨

    台湾“千年一遇美女”

    关晓彤曝公益大片
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605